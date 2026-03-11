Oggi, 11 marzo, è andata in onda una puntata di Uomini e donne quasi interamente dedicata a Sebastiano Mignosa e alle sue frequentazioni. Tra il cavaliere ed Elisabetta Gigante c'è stato un duro scontro, dopodiché lei è uscita dallo studio furiosa. Nei prossimi giorni i telespettatori assisteranno all'addio al cast di entrambi i protagonisti del trono Over, che sceglieranno di andarsene separatamente.

La lite in studio e l'uscita di Elisabetta

La conoscenza tra Elisabetta e Sebastiano è finita nel peggiore dei modi: in queste ore, infatti, su Canale 5 è stato trasmesso uno degli ultimi scontri che i due hanno avuto negli studi di Uomini e donne.

La dama ha perso le staffe quando ha scoperto che il cavaliere ha sentito e visto altre due signore, poi ha raccontato che lui le avrebbe proposto di lasciare il programma insieme la sera precedente.

Quando l'imprenditore l'ha smentita, la protagonista del trono Over si è alzata, gli urlato in faccia e ha raggiunto il backstage furiosa.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne

Le anticipazioni che circolano sul web svelano cosa accadrà tra Elisabetta e Sebastiano nelle prossime puntate.

Entro venerdì 13 marzo, infatti, il cavaliere e la dama lasceranno la trasmissione: i due non andranno via in coppia, ma separatamente e quasi senza guardarsi in faccia.

La protagonista di Uomini e donne, però, uscirà di scena dicendo che in futuro potrebbe tornare, ma solo se e quando si sentirà pronta a nuove conoscenze.

Le riprese della settimana

Mentre su Canale 5 viene trasmessa una delle ultime puntate alle quali hanno partecipato Elisabetta e Sebastiano, in studio è in corso la prima registrazione di Uomini e donne di questa settimana.

Tra qualche ora, dunque, trapeleranno gli spoiler di quello che accadrà tra i personaggi più discussi del dating-show, da Gemma che nei giorni scorsi ha scoperto che Giorgio tornerebbe con lei a Cinzia che potrebbe avere nuove discussioni con Tina.

In serata si capirà anche qualcosa in più sul percorso di Ciro, sul quale si è vociferato che potrebbe interrompersi a breve a causa del malcontento che serpeggia tra il pubblico per il comportamento del tronista con le corteggiatrici.