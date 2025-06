Negli episodi di Beautiful in onda dall'8 al 14 giugno, Eric avrà un malore e il dottor Colby comunicherà che le sue condizioni sono peggiorate. Il patriarca Forrester, però, non vorrà andare in ospedale e annuncerà la volontà di organizzare un grande evento, durante il quale saluterà tutte le persone a lui più care. Donna e Katie non saranno d'accordo, ma Thomas e R.J. supporteranno il nonno.

Ridge convince Eric a lavorare insieme a una collezione

R.J. spiegherà a Luna di voler portare a termine l’impegno preso con il nonno di creare la nuova collezione di moda, e la ragazza gli farà sapere che potrà contare sul suo sostegno.

Intanto, Ridge convincerà Eric a collaborare per creare una linea, ed entrambi riferiranno la novità a Brooke, la quale fingerà di essere felice, pur sapendo che, in realtà, l’uomo ha una condizione di salute precaria.

Nel frattempo, il patriarca Forrester lavorerà insieme a R.J., ma sarà colto da un malore. Donna sarà propensa a chiamare il dottor Colby, ma Eric si opporrà fermamente.

Alla fine, però, il medico giungerà alla villa e informerà i presenti che l’anziano Forrester dovrà essere immediatamente ricoverato. Il padre di Ridge, però, non ne vorrà sapere, in quanto è sua intenzione dedicare gli ultimi giorni della sua vita al lavoro.

Carter apprende che Eric sta morendo

R.J. sarà perplesso dal comportamento del nonno e ne parlerà con Steffy e Ridge, il quale vorrà subito correre da lui.

Brooke fermerà ogni suo tentativo e ribadirà che dovranno continuare a far finta di non sapere nulla di grave. Intanto, il patriarca Forrester ringrazierà Donna per il supporto ricevuto e le dirà con certezza che troverà la forza per rifarsi un’altra vita, ma confermerà anche di non voler andare in ospedale.

Nel frattempo, Eric si impegnerà a organizzare un grande evento con la sua famiglia, con l’intento di salutare tutti un’ultima volta. Katie e Donna mostreranno le loro perplessità, al contrario di Thomas, che penserà che il nonno abbia solo espresso il desiderio di morire con dignità. Anche R.J. sarà al fianco del nonno e inciterà tutti i familiari a farsi forza per accontentarlo nella sua richiesta.

Carter, invece, non sarà a conoscenza delle ultime novità e temerà per le finanze della Forrester Creations, soprattutto dopo le recenti spese sostenute per la linea d’alta moda. Ridge confesserà all’amico che il padre sta morendo e gli chiederà di mantenere il segreto.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi andati in onda nelle settimane precedenti, Ridge e Brooke hanno sfogliato insieme un album fotografico, rivivendo i momenti più belli della loro storia d’amore. Inoltre, Katie e Brooke si sono mostrate preoccupate per Donna, la quale ha ormai compreso che il suo amato Eric è prossimo alla morte.

Hope, invece, ha ribadito a Deacon che, finché sarà legato a Sheila, non avrà alcun tipo di rapporto con lei e i nipotini.