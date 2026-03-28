Negli episodi de La Promessa in onda dal 29 marzo al 4 aprile, Lorenzo e Leocadia si impegneranno per avvelenare Eugenia. Inoltre Curro spiegherà a Pia di avere le prove del coinvolgimento di Jacobo nella morte di Jana.

Emilia e Romulo, invece, faranno pace, mentre Antonio si mostrerà nervoso di fronte al sergente Burdina.

Leocadia finge di essere premurosa con Eugenia

Adriano rivelerà al duca di essere un contadino, di essersi sposato con Catalina e che è lui il padre dei suoi bambini. Intanto Lorenzo spiegherà a Leocadia di avere tentato di avvelenare Eugenia, ma di non sapere se lei ha assunto il laudano.

Inoltre Romulo confesserà ad Emilia di averla lasciata, per consentirle di fare carriera e che non ha comunque altre relazioni oltre lei. I due faranno pace.

Nel frattempo Lope aprirà il pacchetto che Esmeralda gli ha dato in gioielleria e troverà all'interno un bracciale di smeraldo. In tutto questo, Trini dirà al cuoco che Jacobo ha acquistato altro oltre l'anello per Martina, mentre Manuel comunicherà ad Antonio che ha acquistato il macchinario per poter avviare l'attività. Leocadia, invece, si mostrerà premurosa nei di confronti di Eugenia, anche se in realtà cercherà di rimandarla in manicomio in ogni modo.

Adriano e Catalina restano nella tenuta

Curro e Lope saranno perplessi, in quanto le visite alla gioielleria non avranno portato ancora a niente di eclatante.

Intanto Ruiz darà a Vera il bracciale di smeraldi, ma la donna vorrà sapere la provenienza. Inoltre Antonio e Manuel si troveranno molto in sintonia sul posto di lavoro, ma il marchesino si accorgerà del nervosismo del ragazzo di fronte al sergente Burdina. Adriano e Catalina, invece, sceglieranno di restare nella tenuta fino a quando il duca non andrà via.

Nel frattempo Lorenzo approfitterà del fatto che Leocadia sta distraendo Eugenia per avvelenare la pomata con cui la moglie è solita curare le gambe. In tutto questo, Maria scoprirà una lettera di richiamo del vescovado per Samuel, mentre Curro spiegherà a Pia di avere le prove del coinvolgimento di Jacobo nella morte di Jana.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Manuel ha chiesto a Leocadia di diventare sua socia nella costruzione dei prototipi di motori. Inoltre Eugenia è sparita nel nulla e le ricerche della servitù non hanno prodotto alcun effetto.

Romulo, invece, si è scusato con Pia, mentre Lisandro si è comportato in maniera brutale con la famiglia Lujan e con Curro.