Yeliz scoprirà che Sirin è la donna misteriosa che scriveva a Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna e sarà furiosa: "Che razza di diavolo sei? Ti disonorerò", urlerà terrorizzandola.

Le anticipazioni rivelano che Yeliz capirà che il numero da cui partivano le chiamate moleste per Bahar è di Sirin e la affronterà duramente. La donna arriverà alla verità anche grazie ad Arif che le confiderà che Sirin si è presentata a lui usando un nome falso.

Bahar si trasferirà da Hatice con Doruk e Nisan

Sirin diventerà sempre più ossessiva nei confronti della vita di Bahar.

La ragazza, infatti, si accorgerà che Arif è vicino a sua sorella e inizierà a pedinarlo, cercando un modo per approcciare con lui. Sirin si presenterà ad Arif con il nome di Melek e riuscirà ad avere il suo numero di telefono perché si fingerà interessata ad affittare uno dei suoi appartamenti.

Nel frattempo, Sirin continuerà a tormentare Bahar giorno e notte, telefonandole senza parlare.

La donna ignorerà che si tratta della sua sorellastra, perché quel numero è lo stesso che ha trovato sul telefono di Sarp e quindi sarà convinta che è la sua amante. Le telefonate proseguiranno per giorni e Bahar si confiderà con Yeliz, spiegandole la terribile situazione che sta vivendo. La donna racconterà alla sua amica che oltre ad aver scoperto che Bahar amava un'altra, deve sopportare anche le molestie al telefono.

Sirin riuscirà a farla franca per diverso tempo, ma presentarsi ad Arif le si ritorcerà contro. Tutto avrà inizio quando Bahar si trasferirà a casa di Hatice con i bambini. La donna accetterà l'aiuto di Arif che si offrirà di accompagnarla con i bagagli nella nuova sistemazione. Enver aprirà la porta ai suoi ospiti e inviterà Arif a restare a cena. Sirin si presenterà ad Arif come se non l'avesse mai visto, ma lui non potrà ignorare l'atteggiamento così strano della ragazza.

Arif e Yeliz vicini alla verità

Arif confiderà a Yeliz lo strano comportamento di Sirin. L'uomo spiegherà che la ragazza gli ha dato un nome falso e poi a cena ha fatto finta di non conoscerlo. Arif aggiungerà che voleva affittare una casa e per questo ha il suo numero.

Insospettita, Yeliz chiederà all'uomo di darle il numero di telefono di Sirin e lo memorizzerà nel suo. Poche ore dopo, Bahar telefonerà a Yelis in preda alla felicità: "Sarp è vivo" , le dirà invitandola ad andare a trovarla. Yeliz andrà da Bahar che le spiegherà di aver trovato i messaggi di Sarp con la sua amante ed avranno una data posteriore alla scomparsa. Yeliz inizierà ad avere chiara in mente la situazione, ma a parte mostrarsi un po' scettica non dirà nulla a Bahar. "Dammi il numero della sua amante", dirà Yeliz spiegando che ha un amico che potrebbe rintracciarla. La donna dirà a Bahar che trovando l'amante troverà anche Sarp.

Appena resterà da sola, Yeliz farà una telefonata al numero appena ricevuto e scoprirà che il telefono di Sirin sta squillando.

La donna capirà tutto e sarà furiosa con la ragazza: "Che razza di diavolo sei?" le urlerà, "Sei una maniaca e ti disonorerò". Sirin sarà terrorizzata mentre Yeliz andrà a parlare con Bahar. La donna sarà sul punto di raccontare tutto alla sua amica, ma si ricorderà che Bahar è malata e ha bisogno di vivere in quella casa almeno fino a quando non si sarà curata.

Enver inizia a capire che Sirin ha bisogno di cure

Nelle puntate in onda in Italia, Sirin ha appena tentato di farla finita dopo aver sorpreso Hatice e Enver a casa di Bahar. La ragazza odia la sua sorellastra e invidia l'amore che Sarp provava per lei: per questo motivo non vuole che faccia parte della sua famiglia. Bahar non riesce a capire perché Sirin la detesti così tanto e pensa che sia solo perché è gelosa della loro mamma.

Nel frattempo, Enver ha trovato il telefono di Sarp nella camera di Sirin. L'uomo inizia a capire che sua figlia ha dei seri problemi e ha parlato con sua moglie dell'eventualità di contattare uno specialista. Hatice è stata categorica: "Sirin non è malata, è solo sensibile" , ha detto a Enver. La donna ha chiesto a suo marito di stare lontano da Bahar in modo tale da non ferire Sirin.