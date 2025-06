Lope proverà a rimediare con Vera chiedendo perdono nella puntata de La Promessa di domenica 22 giugno: "Non puoi andare via per una sciocchezza", le dirà. Le anticipazioni rivelano che Vera sarà troppo delusa e amareggiata per dare a Lope un'altra possibilità. Nel frattempo, Cruz e Alonso convocheranno Catalina e Pelayo per chiederà delle nozze veloci e in grado di evitare lo scandalo per la gravidanza. Infine, Maria confiderà a Marcelo i suoi problemi di coppia con Salvador.

Il dolore di Lope e la decisione di Vera

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Vera lascerà Lope e darà le dimissioni dopo aver scoperto che ha rivelato le sue origini a Simona e Candela.

La drastica decisione della ragazza farà disperare il cuoco che proverà a rimediare. Lope chiederà un confronto a Vera, ma lei continuerà ad essere fredda e molto arrabbiata con lui. "Non puoi andare via per una sciocchezza", dirà Lope peggiorando la situazione. Vera gli ricorderà che ha tradito la sua fiducia e questa non è una cosa di poca importanza.

Il cuoco chiederà nuovamente perdono alla ragazza, ma le assicurerà che Simona e Candela non diranno a nessuno che è la figlia della duchessa. "Butterai via tutto per un errore", dirà Lope continuando a chiedere perdono, ma Vera non vorrà saperne di cambiare idea. Vera spiegherà al ragazzo che appena tutti sapranno che è una duchessa la cacceranno da La Promessa.

"Preferisco andare via prima", dirà Vera, "Ho già parlato con Petra". Lope sarà distrutto, ma non potrà fare altro che accettare la decisione della ragazza che ama.

Maria e Marcelo inizieranno ad avvicinarsi

Nella puntata de La Promessa di domenica 22 giugno, Maria aiuterà Marcelo a ricostruire la bicicletta ricevuta in regalo. La ragazza confiderà al suo collega che le cose con Salvador non vanno bene da quando lui si è trasferito. "Ho perso la fiducia in lui", spiegherà Maria che ormai non sopporta più di vivere una relazione a distanza. Marcelo confesserà di non essersi mai innamorato davvero anche se gli piacerebbe molto. Maria proverà a chiedere al ragazzo il motivo ce lo ha spinto a nascondersi al palazzo, ma lui non parlerà.

Nel frattempo, Alonso e Cruz convocheranno Pelayo e Catalina per parlare della loro situazione. I marchesi converranno sul fatto che bisognerà organizzare al più presto le nozze. "Per me è una sconfitta personale", dirà Alonso ricordando a Catalina di essere ancora molto deluso da lei. Pelayo interverrà in difesa della ragazza, assumendosi parte delle responsabilità, ma questo non farà altro che aumentare la tensione. Alla fine tutti saranno d'accordo sull'accelerare il matrimonio per far passare il parto come una gravidanza anticipata.

Pelayo pronto a prendersi le responsabilità che non sono sue

Nelle puntate precedenti, Catalina ha chiesto a Pelayo di assumersi la paternità del bambino che aspetta.

Per il conte non è stato facile prendere una decisione e ha chiesto tempo alla sua fidanzata. Catalina ha avuto pazienza, ma ad un certo punto l'ansia ha preso il sopravvento e Simona l'ha incoraggiata a mettere Pelayo alle strette. Catalina ha chiesto una risposta e quando non è arrivata ha lasciato Pelayo e gli ha chiesto di andare via dal palazzo. Il ragazzo ha affogato i suoi dispiaceri nell'alcol e prima di andare via ha deciso di lasciare il segno. Pelayo, ubriaco, ha rovinato la cena dei De Lujan annunciando a tutti che Catalina era incinta. Il giorno dopo, il conte si è pentito di aver messo in ridicolo la ragazza e ha rimediato assumendosi la paternità del bambino in arrivo.