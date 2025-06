Le anticipazioni turche della seconda e ultima stagione di Tradimento rivelano che il pubblico dovrà dire addio a Serra, la sorella minore di Selin. Secondo gli episodi già trasmessi in Turchia, la giovane perderà la vita a causa di Ipek. Un litigio tra le due finirà in tragedia. Dopo essersi macchiata dell'omicidio dell'amica, la figlia di Sezai verrà ricattata da Azra.

Anticipazioni Tradimento: Ipek nasconde Serra da Oltan

Nei prossimi episodi della seconda stagione di Tradimento, Serra sarà in fuga da Oltan. La ragazza, incinta di Tolga, prima ricatterà l'uomo chiedendogli una cospicua somma di denaro.

Solo in cambio dei soldi, prometterà di porre fine alla gravidanza. Poi, invece, cambierà idea e deciderà di non abortire e di fuggire con il denaro. Preoccupata che Kaşifoğlu possa scovarla, la giovane chiederà a Ipek di ospitarla. La convivenza, però, non andrà come sperata. A lungo andare Serra si dimostrerà viziata, scontrosa e arrogante, soprattutto nei confronti di Neva, la domestica che Ipek considera quasi come una seconda madre. Visto il comportamento dell'amica, la figlia di Sezai le intimerà di trovarsi un altro posto in cui vivere. Serra non la prenderà bene e tra le due scoppierà un'accesa discussione. La sorella di Selin accuserà Ipek di essere solo invidiosa e inveirà contro di lei.

Serra muore per mano di Ipek, Azra la ricatta

Il litigio tra Serra e Ipek finirà in tragedia. Quest'ultima spintonerà l'amica fino al pianerottolo, ma una spinta di troppo farà cadere Serra dalle scale. Neva e Ipek correranno a soccorrerla e insieme chiameranno un'ambulanza. La corsa in ospedale sarà inutile. La ragazza perderà la vita poco dopo. Intanto Azra, giunta sul luogo dell'incidente, capirà che l'amica è responsabile dell'accaduto e si precipiterà nella stanza delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Qui cancellerà il filmato che mostra la colpevolezza di Ipek, ma prima di farlo si premurerà di salvare il video su una chiavetta usb. Soltanto successivamente, avendo bisogno di denaro, penserà di sfruttare il filmato a suo vantaggio.

Durante un incontro tra la nipote di Tarik e la figlia di Sezai, la prima le dirà apertamente di essere in possesso del video che dimostra la sua responsabilità nella morte di Serra. Per non consegnarlo alla polizia, la giovane pretenderà 100.000 dollari in cambio.

Non solo Serra: le altre morti in Tradimento prima del gran finale

La seconda stagione di Tradimento sarà anche l'ultima della serie che si chiuderà con un epilogo amaro per alcuni personaggi. Le anticipazioni degli episodi già trasmessi in Turchia sono chiare: Serra non sarà l'unica a perdere la vita. Prima del gran finale morirà Tolga, ucciso da Ipek nel tentativo di proteggere il padre dalla follia della giovane. Inoltre, il pubblico dirà anche addio a Yesim, la seconda moglie di Tarik. Pochi minuti prima della fine si scoprirà che la donna è stata travolta da un tram e non è riuscita a salvarsi.