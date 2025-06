Nelle prossime puntate di Tradimento, andrà in scena un confronto teso tra Güzide e Sezai. La donna lo raggiungerà per fargli firmare alcuni documenti necessari ad accelerare le pratiche di divorzio, ma l'incontro prenderà una piega inaspettata. Durante la conversazione, Güzide solleverà un dubbio rimasto finora inespresso: chiederà a Sezai se è lui il vero padre di Kahraman. Una domanda che sorprenderà l’uomo, visibilmente interdetto, anche perché non aveva mai preso in considerazione questa possibilità.

La visita segreta a Kadriye accende nuovi sospetti

Güzide resterà sconvolta quando assisterà, di nascosto, a un incontro tra Sezai e Kadriye. Lei si troverà a casa di quest'ultima perché avrà bisogno di parlare con lei, ma dovrà recarsi un attimo in bagno perché si macchierà la camicetta con del tè. Quando tornerà, Sezai sarà in salotto con Kadriye. Güzide non si farà vedere, ma, dall'atteggiamento e dalle parole di Kadriye, capirà che Kahraman potrebbe essere il figlio di Sezai.

Avrà sempre questo dubbio nel suo cuore, ma non ne parlerà con lui, anche perché i rapporti sono molto tesi da quando si sono lasciati. Nel frattempo, Sezai dovrà risolvere alcuni problemi con Tarik.

Tarik ricatta Sezai: o il divorzio o la verità su Ipek

Grazie ad Azra, Tarik è entrato in possesso del video in cui si vede chiaramente che è stata Ipek a spingere Serra giù per le scale: la ragazza non è morta accidentalmente. Tarik userà quel video per ricattare Sezai: se non chiederà il divorzio a Güzide, lui andrà alla polizia e denuncerà Ipek.

Anche se sarà una furia contro la figlia per ciò che ha combinato, Sezai vorrà proteggerla e, tramite una notifica, manderà a Güzide la richiesta di divorzio, lasciando la donna interdetta. Forse non si sarebbe aspettata che lui si prendesse così presto, ma ignora ciò che Tarik sta tramando alle loro spalle.

La domanda che gela Sezai: 'Kahraman è tuo figlio, vero?'

Güzide chiederà a Sezai un incontro per consegnargli un foglio. Ha intenzione di agevolare le pratiche per il divorzio con la negoziazione assistita, per questo gli chiederà di firmarlo. Güzide, però, non riuscirà a trattenersi e poco dopo aver dato il foglio a Sezai gli chiederà: "Dimmi una cosa e per favore rispondimi: Kahraman è tuo figlio, vero?".

Sezai resterà interdetto, anche perché non ha mai pensato a questa eventualità. Resta in silenzio, incapace di rispondere. "Sai che ti dico? Non mi interessa, non mi dire niente", dirà Güzide arrabbiata e mentre andrà via, sempre più infastidita, continuerà a farfugliare qualcosa sulla possibilità che Sezai sia il padre di Kahraman. Nel frattempo, Sezai resterà pieno di dubbi: è possibile che Kadriye gli abbia nascosto la verità e che Kahraman sia veramente suo figlio.