Ipek e Oltan diventeranno marito e moglie nelle prossime puntate di Tradimento, ma lo sposo non sarà affatto felice.

Le anticipazioni rivelano che Oltan accetterà di sposare Ipek solo perché lei aspetta un figlio e vuole accontentare Sezai. La sposa, invece, continuerà a sperare che il matrimonio faccia rinascere anche l’amore tra lei e Oltan.

L'amore travolgente e la fine dolorosa per Ipek e Oltan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oltan e Ipek si innamoreranno perdutamente. La loro storia sembrerà colmare quel vuoto che entrambi si portano dentro da troppo tempo e la differenza d'età non sembrerà affatto un problema.

Oltan sentirà di amare veramente Ipek e si aprirà completamente con lei, ma presto si renderà conto di non averla conosciuta abbastanza. L'odio che Ipek cova per Guzide finirà per rovinarle la vita e toglierle anche l'amore di Oltan. La ragazza farà di tutto per separare suo padre da Guzide e quando non ci riuscirà, Ipek fingerà di togliersi la vita. Oltre a dare un grande dolore a Sezai, tutto questo farà sprofondare Oltan nella disperazione di aver perso per sempre la donna della sua vita. Quando l'uomo scoprirà che si tratta di una montatura, non potrà perdonare Ipek e chiuderà per sempre la storia con lei. La ragazza proverà a riavvicinarsi a Oltan, ma tutti i suoi tentativi non faranno altro che farlo infuriare di più.

Ipek scoprirà di essere incinta di Oltan, ma preferirà non dirgli nulla perché temerà che lui voglia costringerla ad abortire. La figlia di Sezai continuerà a sperare in un ritorno del suo amato, ma dovrà fare i conti anche con suo padre. Quando Sezai scoprirà che Ipek è incinta di Oltan si sentirà male. Sezai prenderà la sua pillola e affronterà la situazione recandosi da Oltan, senza dire nulla a sua figlia. Tra i due uomini ci sarà un confronto sincero in cui Oltan confesserà i suoi sentimenti e la sua debolezza, dicendosi anche pentito per aver ceduto al fascino di Ipek. Presto, però, Sezai gli dirà che Ipek aspetta un figlio da lui e non vuole che nasca senza un padre. Oltan si prenderà le sue responsabilità e tornerà da Ipek: "Noi due ci sposeremo".

La ragazza penserà a un ritorno di fiamma, ma Oltan terrà a chiarire che la sposerà solo per rispetto nei confronti di Sezai e le imporrà di firmare un contratto prematrimoniale.

La speranza di Ipek e la disillusione di Oltan

Nelle prossime puntate di Tradimento, Ipek non farà i salti di gioia, ma vedrà nella proposta di Oltan un primo passo. La ragazza inizierà a sperare che grazie al matrimonio tra loro tornerà il grande amore. Ipek sceglierà il suo abito da sposa con l'aiuto della sua tata che le starà sempre vicino. "Quando avrà suo figlio tra le braccia tutto cambierà", dirà la donna a Ipek, certa che Oltan si ricorderà del loro amore. La figlia di Sezai acquisterà un abito da sposa e si preparerà al meglio per la cerimonia.

Quando Ipek raggiungerà Oltan, sarà sorpresa di non trovarlo in abito da cerimonia. L'uomo sarà ancora furioso con lei e le ricorderà di non fare nessun sogno romantico su di loro. "Saremo felici", dirà Ipek a Oltan che sembrerà infastidito dalle sue parole. Quando arriverà il celebrante, Oltan si comporterà come se dovesse sbrigare una pratica come un'altra. Gli sposi firmeranno i documenti con i testimoni e saranno dichiarati marito e moglie. Appena terminata la cerimonia, Oltan andrà via: "Abbiamo messo due firme, non siamo diventati marito e moglie". Ipek continuerà a supplicare Oltan di ricominciare seriamente e gli dichiarerà ancora una volta il suo amore. "Ti prego, dimentichiamo tutto", chiederà Ipek che però sarà costretta a tornare a casa con la sua tata.

Il rispetto tra Sezai e Oltan

Nelle puntate in onda in Italia, Oltan e Sezai si conoscono abbastanza bene, anche se tra loro non c'è una vera amicizia. Sezai e Oltan si stimano e c'è un rapporto di profondo rispetto tra loro. Il padre di Ipek non immagina neanche lontanamente che sua figlia si sia innamorata di un uomo che ha la sua età. Oltan non pensa all'amore ed è concentrato sui problemi di Tolga che pur amando Oylum ha sposato Selin. Oltan sta assistendo sua nuora che ha appena avuto un aborto e le ha proposto di non dire nulla a Tolga perché potrebbe lasciarla. Oltan ha un piano: comprare una bambina dall'America e far credere a Tolga che è diventato padre.