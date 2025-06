Nelle prossime puntate di Tradimento, si assisterà a un confronto diretto tra Tolga e Oltan. Dopo aver messo incinta Ipek, Oltan deciderà di sposarla solo per senso del dovere, ma sarà evidente che non nutre alcun sentimento per lei. Tolga proverà a capire quali intenzioni abbia nei confronti del bambino in arrivo, ma la risposta di Oltan sarà glaciale: non vuole saperne né di Ipek né del figlio e non ha alcuna intenzione di occuparsene.

Oltan costretto a sposare Ipek dopo la rivelazione di Sezai

Oltan scoprirà da Sezai che, molto presto, diventerà padre.

Durante la sua relazione con Ipek, la ragazza è rimasta incinta. Sezai sarà molto arrabbiato con lui per ciò che ha fatto e per questo pretenderà che sposi la figlia, non vuole che il nipote cresca senza un padre.

Oltan andrà in municipio per la richiesta di matrimonio, ma avrà bisogno della firma di Ipek. Andrà a casa sua per fargliela firmare, ma metterà le cose subito in chiaro: tra loro non ci sarà mai nulla, la sta sposando solamente perché lo deve a suo padre.

Successivamente, le verrà comunicato che la cerimonia si svolgerà nell'ufficio di Oltan.

Il matrimonio senza amore e la delusione di Ipek

Ipek sembrerà dimenticarsi del fatto che Oltan le abbia detto che il loro sarà solo un matrimonio di facciata e si presenterà da lui con l'abito da sposa. Dopo aver sbrigato tutte le faccende burocratiche, e aver dichiarato davanti all'officiante di voler diventare marito e moglie, i due saranno ufficialmente sposati.

Dentro di sé, Ipek nutrirà la speranza di poter vivere con Oltan qualcosa di romantico, ma non sarà così, perché lui la caccerà subito dal suo studio e la ragazza si farà consolare dalla sua cara Neva.

Tolga affronta Oltan: ‘Che farai quando nascerà tuo figlio?

Oltan resterà da solo nel suo ufficio. Sarà molto pensieroso, anche perché non avrebbe mai pensato che le cose nella sua vita potessero prendere tale piega. Verrà raggiunto da Tolga, che non era presente alla cerimonia. "Quindi ti sei sposato", gli dirà con un sorriso beffardo, ma Oltan non sarà in vena di scherzi.

"Adesso siete il signor e la signora Kaşifoğlu, ma la devo considerare la mia matrigna?", dirà Tolga sempre scherzando, mentre Oltan sarà sempre più confuso e il figlio lo noterà.

"Dimmi una cosa, ma che cosa farai quando questo bambino nascerà?", chiederà Tolga e Oltan sarà onesto: "A me non interessa nulla di Ipek e del bambino, non lo voglio vedere nemmeno in faccia". Lo stesso Oltan resterà sorpreso dalle parole da lui pronunciate: "Chi l’avrebbe mai detto che Oltan Kaşifoğlu potesse dire una cosa del genere su suo figlio". La situazione sarà veramente complicata e Oltan, che è sempre sicuro di sé, questa volta non saprà come gestirla.