Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono finiti al centro dell'attenzione per alcune voci che li vorrebbero già in crisi. Il tronista di Uomini e donne si trova in Spagna con gli amici, mentre la corteggiatrice ha fatto una diretta su Instagram e ha svelato ai fan di non avere intenzione di andare a convivere con il fidanzato. Lorenzo Pugnaloni ha commentato duramente la coppia, sostenendo che non avrebbero nulla in comune se non l'obiettivo di lavorare e guadagnare sui social e non solo.

Le dichiarazioni di Cristina in live

Da qualche ora sul web si sta parlando della vacanza che Gianmarco ha scelto di fare in Spagna, un viaggio a Marbella con gli amici e senza Cristina.

Come ha confermato lei stessa in diretta su Instagram, in questi giorni si trova a casa e sta cercando di mettere ordine nella sua vita dopo un periodo frenetico.

Quando le è stato chiesto se fosse vero che presto andrà a convivere con Gianmarco, però, la ragazza ha subito smentito dicendo che è troppo presto e che devono ancora conoscersi bene.

Parole di Cristina: NO NON ANDREMO A CONVIVERE È PRESTO CI DOBBIAMO CONOSCERE ANCORA, lui voleva andare a convivere o ricordo male? #coatters #uominiedonne — the incredible (@giovanna75234) June 23, 2025

Tra le persone che hanno seguito Cristina in diretta, inoltre, c'è chi sostiene che fosse un po' infastidita dalle domande sul tronista, tant'è che ne avrebbe parlato poco e anche in maniera fredda.

Il commento dell'esperto

"Cristina ha fatto una diretta e sembra super scocciata, ha ignorato completamente i commenti su Gianmarco, che è da solo in vacanza con gli amici. Il bello viene quando le hanno chiesto della convivenza e lei ha risposto che non andranno a convivere", si legge in un messaggio che Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto subito dopo che Cristina ha concluso la diretta Instagram.

L'esperto del programma ha usato parole pungenti per commentare le ultime novità su Gianmarco e Cristina: "Nelle interviste tirano in ballo la convivenza come se fosse Spritz, poi nelle dirette si rimangiano tutto. Occorrono i fatti, non le parole".

"Tra loro zero vita di coppia, zero affiatamento, è solo business o un mero tentativo di farlo (malissimo)", ha concluso il blogger sui due protagonisti dell'ultima edizione del dating show.

Il supporto dei fan della coppia

Sui social, però, c'è anche chi ha difeso la coppia sostenendo che la convivenza sarebbe un passo importante e che è giusto che i due ci riflettano bene prima di farlo.

"Ma perché molti pensano che la scelta di U&D sia un matrimonio?", "Che ansia", "Questa è la prima volta che non sono insieme, e poi Gianmarco è in vacanza con gli amici, che c'è di male?", "Ma Pugnaloni come fa a sapere che non hanno vita di coppia?", "Stanno insieme da circa un mese, è normale andarci piano", si legge su X da quando sono trapelate le parole che ha usato Cristina durante la diretta per smentire l'imminente convivenza con Gianmarco.