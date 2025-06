Giulia e Luca avranno un confronto nelle puntate di Un posto al sole dal 9 al 13 giugno, ma Niko dovrà mentire ad Alberto.

Le anticipazioni rivelano che l'avvocato Poggi sarà in difficoltà con Palladini e dovrà nascondergli che Luca è stato ospite di suo figlio Gianluca. Nel frattempo, Gagliotti sfogherà la sua rabbia su Antonietta e Marina si avvicinerà alla donna. Infine, Michele sarà sempre più convito che Gagliotti abbia a che fare con la sparizione di Assane.

Gennaro sfogherà la sua frustrazione su Antonietta

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Giulia avrà un delicato confronto con Luca che però non rincuorerà la donna.

De Santis sarà contrariato anche dal fatto che Gianluca abbia telefonato a Giulia venendo meno alla sua promessa e questa situazione metterà in difficoltà anche Niko. Quest'ultimo, infatti, dovrà mentire ad Alberto per evitare di dirgli che Luca è stato ospite di suo figlio Gianluca. Giulia non si arrenderà e vorrà andare fino in fondo con Luca per capire le reali intenzioni sul futuro. De Santis crollerà e confesserà alla sua compagna che aveva un proposito disperato per mettere fine alle sue sofferenze. In primo piano ci sarà anche Gennaro, diviso tra i problemi di lavoro e la situazione sentimentale. Gagliotti, Marina e Roberto dovranno far fronte alla grande tensione dei rappresentanti dei lavoratori alla luce della possibile cassa integrazione.

Gennaro, inoltre, sarà sempre più frustrato dal rifiuto di Elena e sfogherà la sua rabbia su Antonietta. Questa volta, però, qualcuno assisterà alla scena e capirà che Gennaro nasconde un lato oscuro e violento. Marina si schiererà dalla parte di Antonietta per la sua delicata situazione in famiglia.

I problemi di Viola e Damiano al lavoro

Nelle puntate di Un posto al sole dal 9 al 13 giugno, Gagliotti sarà anche nel mirino di Michele per la sparizione di Assane. Pur non avendo delle prove concrete, infatti, il giornalista sarà convinto che Gennaro abbia avuto un ruolo cruciale in quello che è successo al bracciante. Gagliotti, inoltre, dovrà tenere a bada Antonietta che potrebbe essere in grave pericolo.

La tensione sarà alta anche per Damiano e Viola che dovranno affrontare una difficile situazione a lavoro. Il poliziotto, dopo un'operazione rischiosa, avrà l'ennesimo scontro con Grillo. Viola, invece, si renderà conto che il consiglio di classe è molto più difficoltoso di quanto si aspettasse.

Marina e Antonietta: un'amicizia partita con il piede sbagliato

Chi spia Gennaro e Antonietta? Le anticipazioni non rivelano chi assisterà alla scena di prepotenza di Gagliotti nei confronti di sua moglie, ma è possibile che si tratti di Marina. Tra la moglie di Roberto e Antonietta, infatti, ci sarà un'inaspettata vicinanza. Marina ha conosciuto Antonietta a cena, quando Roberto ha invitato lei e Gennaro per parlare di affari, Spinta dalla forte antipatia per Gagliotti, in quell'occasione Marina ha messo in seria difficoltà Antonietta facendo leva sulla forte differenza sociale tra loro. La signora Giordano, probabilmente, si renderà conto che Antonietta è solo una vittima di Gennaro e deciderà di fare un passo verso di lei.