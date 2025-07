In Beautiful sono in arrivo buone notizie per Eric che, dopo essere stato estubato, riuscirà a respirare da solo. Sarà un piccolo miglioramento e che farà ben sperare, anche se Ridge continuerà ad temere che il padre possa non tornare più quello di prima. Lo rivelano le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 14 al 20 luglio e dove ci sarà anche un acceso scontro tra Steffy e Thomas per via di Hope.

Eric viene estubato e comincia a respirare da solo

Lo specialista interpellato da Finn e Bridget darà il consenso per estubare Eric e tutti saranno in apprensione visto che non si saprà se potrà respirare da solo o meno.

Una volta staccato dai macchinari ci si accorgerà che Eric riuscirà a respirare autonomamente e questo sembrerà a tutti un vero e proprio miracolo. Brooke chiamerà RJ alla villa e gli comunicherà la bella notizia.

Anche se si tratterà solo di un piccolo miglioramento, Brooke sarà convinta che Eric possa riprendere del tutto. Ridge invece, avrà timore che il padre non possa più tornare quello di prima e si sentirà in colpa per aver dato il consenso alla cura sperimentale, andando contro le volontà di Eric che, come noto, voleva lasciare questo mondo con dignità, senza nessun accanimento terapeutico.

Thomas perde le staffe con Steffy a causa di Hope: anticipazioni al 20 luglio

Steffy intanto, sarà molto preoccupata per Thomas per via del rapporto che lui ha con Hope.

In particolare, Steffy avrà timore che un rifiuto da parte di Hope possa far ricadere Thomas nel baratro, con gravi conseguenze sulla sua salute mentale.

La figlia di Ridge deciderà di affrontare la questione con Hope, domandando, senza tanti giri di parole, quali siano le sue intenzioni verso Thomas. Quest'ultimo, sentendo la conversazione, interverrà e dirà alla sorella di non intromettersi.

Thomas sarà furioso con Steffy per essersi intromessa nella sua vita privata e perderà le staffe, tanto che dovrà intervenire Finn per cercare di sedare gli animi. Hope, successivamente, parlerà della sua situazione sentimentale anche con Ridge, il quale vorrà sapere se lei ami veramente il figlio.

Beautiful non si ferma nemmeno in estate

Beautiful non va in vacanza e continuerà ad andare in onda anche nelle prossime settimane . Al momento non si hanno conferme, ma si presume che la soap Tv americana subirà un breve stop solo nei giorni a cavallo del Ferragosto.

Mediaset non vuole privarsi nemmeno a luglio e agosto di un prodotto che non sembra risentire del passare del tempo e che garantisce alla rete un ascolto medio giornaliero di 2,1 milioni di telespettatori e uno share che oscilla tea il 19 e il 20%.