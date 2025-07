Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano che nelle puntate in onda da lunedì 28 luglio a venerdì 1° agosto alle ore 14:10 su Canale 5, Zeynep e Cem si avvicineranno. Questo comportamento della sorella di Yildiz provocherà una crisi di panico in Alihan, che rivivrà traumi del passato. Nel frattempo, per Zehra le cose si metteranno male, poiché gli ufficiali giudiziari si presenteranno alla villa per i debiti contratti. Halit si infurierà con sua figlia, che scapperà via in lacrime. Continueranno inoltre le vicende di Yildiz, alle prese con la sua nuova vita da ricca signora in seguito al matrimonio.

Alihan è geloso di Zeynep e Cem e ha un attacco di panico

Zeynep sarà sempre più turbata dalla vicinanza con Alihan in ufficio e tenterà in ogni modo di farsi licenziare, ma l’imprenditore non cederà. Nel frattempo, Cem inizierà a notare le qualità dell’assistente del suo capo, apprezzandone il lavoro. Inizierà così un avvicinamento inaspettato tra Cem e Zeynep, che porterà Alihan a essere geloso dei due. Ci sarà inoltre una confessione di Cem al facoltoso imprenditore, al quale rivelerà la sua attrazione per Zeynep. Questa scoperta genererà ancora più gelosia in Alihan, ma per lui ci sarà anche un triste epilogo: avrà crisi di panico e rivivrà traumi legati a un episodio spiacevole del suo passato.

Si scoprirà quindi che l’uomo d’affari ha subito un trauma nell’infanzia a causa del tradimento di sua madre. Intanto, Zeynep deciderà di dare una svolta alla sua carriera, partendo per gli Stati Uniti, ma ci sarà una mossa inaspettata di Alihan, che seguirà il consiglio di Hakan, il quale lo spronerà a non rinunciare alla ragazza e a convincerla a restare in Turchia.

Halit si infuria con Zehra

Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende di Zehra, che finirà nei guai a causa dei debiti non saldati contratti per l’apertura della clinica estetica. Gli ufficiali giudiziari, infatti, si presenteranno alla villa per notificare l’insolvenza, scatenando la furia di Halit, che si arrabbierà con sua figlia.

Zehra fuggirà via in lacrime, rifugiandosi da Sinan. Quest’ultimo le proporrà di non chiudere la clinica, ma di intestarla a lui e di allontanarsi da suo padre.

Per Yildiz, invece, sarà il momento di cambiare look, taglio e colore dei capelli, abbandonando l’aspetto da ragazza della porta accanto per entrare nell’alta società. La ragazza, infatti, è riuscita a sposare Halit, facoltoso imprenditore, e si trasferirà nella sua lussuosa villa. Per la trasformazione della donna entrerà in gioco Rebbiye, una consulente d’immagine incaricata di trasformarla in una persona "di successo".

Un riepilogo delle puntate precedenti: Halit ha chiesto a Yildiz di sposarlo

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Halit ha chiuso il suo matrimonio con Ender a causa del tradimento della consorte con il medico estetico Sinan.

Il facoltoso imprenditore ha poi iniziato a corteggiare Yildiz e, dopo vari rifiuti da parte di quest’ultima, è riuscito a fidanzarsi con lei, organizzando le nozze. Yildiz si è recata quindi a cena nella villa di Halit per conoscere i suoi figli. Nel frattempo, Zeynep ha iniziato una relazione con Alihan, nonostante le profonde differenze sociali tra loro.