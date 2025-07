Onur Tuna è l’attore turco che interpreta Alihan Taşdemir in Forbidden Fruit, la nuova soap Tv turca in onda nel pomeriggio di Canale 5 dallo scorso 30 giugno. L'attore è già conosciuto in Italia per aver prestato il volto al dottor Ferman in Il Dottor Alì: ha 40 anni ed è anche un apprezzato cantautore, tanto che due dei suoi brani sono stati utilizzati come colonne finire della soap.

Chi è Onur Tuna, l'Alihan di Forbidden Fruit: è modello, attore e musicista

Alihan è l’affascinante uomo d’affari di Forbidden Fruit (Yasak Elma) e che ha sin da subito conquistato il pubblico italiano grazie alla sua bellezza e allo sguardo magnetico.

Ad interpretare questo personaggio è l'attore turco Onur Tuna. Classe 1985, è alto 1,95 e ha studiato sia Economia all'università di Smirne sia musica classica al Conservatorio.

Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo prima a teatro e poi come modello, per poi dedicarsi alla recitazione in serie televisive. Il suo debutto in Tv risale al 2011 con Hayat Devam Ediyor. Seguono ruoli in Filinta (2014-2016), Cesur Yürek (2016-2017) e Yasak Elma (2018-2019) come Alihan. Dal 2019 al 2021 ha impersonato invece il dottor Ferman in Il Dottor Alì, produzione turca andata in onda in Italia su Real Time.

L'Alihan di Forbidden Fruit è anche un cantautore

La sua passione per la musica lo hanno portato a pubblicare nel 2018 il suo primo EP Uzay Misali, una raccolta di quattro brani che rivelano la sua vena più introspettiva e melodica.

Tra il 2918 e il 2019 Onur Tuna ha scritto e interpretato anche due brani originali che sono stati utilizzati come colonna sonora degli episodi 10 e 31 di Forbidden Fruit.

Onur Tuna è fidanzato dal 2022 con l'attrice Yasemin Yazıcı. Non ha figli. Il suo profilo Instagram vanta oltre 3 milioni di follower, destinati a crescere ulteriormente grazie al successo che Forbidden Fruit e il suo personaggio stanno riscontrando anche in Italia. Sui social posta tutto ciò che lo riguarda dal punto di vista professionale mentre tende a mantenere il riserbo sulla sua vita privata. Si sa però che ama i viaggi, la natura e che è un tifoso della squadra di basket del Fenerbahçe Beko.

Forbidden Fruit parte bene con il 20% di share

La nuova dizi turca con protagonisti Alihan Taşdemir e Zeynep Yilmaz ha riscosso il favore del pubblico sin dalla prima puntata, andata in onda su Canale 5 lo scorso 30 maggio al posto di Tradimento.

A distanza di un mese e mezzo, gli ascolti sono più che soddisfacenti e si attestano su una media giornaliera di 1,8 milioni di telespettatori per uno share del 20%.