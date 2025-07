Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, dopo essere stata allontanata da Halit in seguito alla scoperta della sua relazione con Sinan, Ender si troverà a fare i conti con le conseguenze di una situazione che continua a sfuggirle di mano. Determinata a rimettere ordine, individuerà nell'unione tra Zehra e Sinan un'opportunità per ribaltare gli equilibri. La svolta arriverà con un piano tanto azzardato quanto ingegnoso: inscenare un incidente d’auto che possa impietosire Halit e spingerlo a riavvicinarsi alla figlia. A mettere in moto l’inganno saranno proprio Ender, Caner e Zehra.

Ender cerca di rifarsi dopo essere stata cacciata da Halit

Per Ender le cose non vanno per niente bene, visto che Halit ha scoperto della sua relazione extraconiugale con Sinan e per questo motivo l'ha cacciata di casa. Lui non ha perso tempo e ha subito sposato Yildiz, persona che Ender considera la causa dei suoi mali, visto che continuerà a dire ad Halit che è stata calunniata da Yildiz e che lei non ha mai avuto una storia con Sinan.

Halit non le crede e a Ender non resterà che trovare un modo per portare la situazione nuovamente a suo favore. L'occasione giusta arriverà quando Zehra tornerà a casa e rivelerà al padre che ha sposato Sinan, matrimonio che Halit non accetterà visti i trascorsi, che Zehra, però, ignora completamente.

Ender coinvolge Zehra in un piano per riconquistare la fiducia di Halit

Ender metterà su un piano con Sinan: dire a Zehra della "calunnia" di Yildiz chiedendole di collaborare con lei, solo così potrà riottenere l'affetto del padre. Ender si presenterà a casa di Sinan e le racconterà che Yildiz l'ha calunniata, sostenendo con Halit che lei e Sinan avessero una relazione. Inizialmente, Zehra farà fatica a crederci, ma col tempo finirà per crederle e si fiderà del piano che di lì a poco le illustrerà.

Solo un evento drammatico potrebbe spingere Halit a riavvicinarsi a Zehra, così Ender le suggerirà di fingere di avere un incidente stradale. Impietosito dalla situazione, Halit non potrà che tornare da sua figlia.

Zehra inscena un incidente per riavvicinarsi ad Halit

Zehra accetterà, ed Ender, insieme a Caner, metteranno in atto il finto incidente. Il povero Caner dovrà indossare un casco, prendere l’auto di Zehra e simulare uno schianto contro un muro per provocare dei danni evidenti all’auto. Il tutto accadrà in una scena molto comica. Dopodiché, prenderanno l'auto e la metteranno in una zona in cui, solitamente, passano i collaboratori di Halit e la abbandoneranno sul ciglio della strada.

Appena gli uomini la intercetteranno, chiameranno subito Halit: "L’auto di Zehra è incidentata, ma di lei non ci sono tracce". Il piano di Ender riuscirà alla perfezione: disperato, Halit cercherà la figlia ovunque, fino a quando Sinan gli telefonerà e gli dirà dell'incidente.

Halit si presenterà a casa di Sinan e troverà la figlia con il gesso al braccio e vari cerotti sul corpo (ovviamente finti), e alla fine i due riusciranno a fare pace ed Ender spererà che Zehra possa aiutarla a screditare Yildiz.