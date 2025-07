Martina salverà la vita a Petra che rischierà seriamente sotto le mani di Ayala nella puntata de La Promessa di giovedì 24 luglio.

In particolare Ayala intuirà che Petra sta tramando contro di lui e tenterà di toglierle la vita. Per Petra saranno attimi di terrore e solo l'arrivo di Martina impedirà al conte di andare fino in fondo. In primo piano ci saranno anche i dubbi di Pelayo che non sa se potrà fare da padre a un figlio non suo.

Petra e Martina unite contro Ayala

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra offrirà il suo aiuto a Martina per neutralizzare Ayala.

La governante rimanderà la conversazione con la ragazza ad un momento più tranquillo, perché ci sarà bisogno di tempo per raccontarle tutto quello che sa di Ayala. Quest'ultimo, tuttavia, intuirà che qualcosa è cambiato e affronterà subito Petra in maniera brutale. "Stai tramando qualcosa", dirà Ayala con disprezzo alla governante che negherà con un sorriso facendolo infuriare ancora di più. "Stai complottando contro di me", urlerà il conte e Petra che non avrà affatto paura di lui. La donna si avvicinerà ad Ayala e gli ricorderà che può rovinarlo quando vuole. L'uomo non sopporterà più le minacce e aggredirà Petra tentando di strangolarla. Ayala non lascerà la stretta sul collo della donna che lo implorerà di fermarsi e solo l'arrivo di Martina impedirà il peggio.

La ragazza, infatti, arriverà improvvisamente nella stanza e Ayala si allontanerà bruscamente da Petra. "Stai bene?" chiederà la ragazza alla governante che spiegherà di essere caduta e Ayala l'ha aiutata.

La crisi di Pelayo e Catalina

Nella puntata de La Promessa di giovedì 24 luglio, Martina sarà perplessa, ma non potrà fare altro che prendere per buona la versione di Petra. Più tardi, la ragazza avrà modo di parlare con Pelayo, ancora in crisi per le nozze con Catalina. Martina spiegherà di aver saputo che il figlio di Catalina non è suo ascoltando per caso una conversazione. "Devi prendere una decisione in fretta", dirà Martina, "Perché mia cugina merita rispetto". Nel frattempo, Petra accuserà dei dolori al collo a causa dell'aggressione di Ayala e Santos si accorgerà del suo malessere.

La donna minimizzerà dicendogli che sicuramente ha dormito male , impedendogli di avvicinarsi.

Pelayo ancora indeciso sul da farsi

Nelle puntate precedenti, Pelayo si è assunto la paternità del figlio di Catalina. Manuel e Cruz hanno acconsentito al matrimonio che è in fase di preparazione e che dovrà svolgersi quanto prima per evitare scandali. Pelayo, tuttavia, ha iniziato ad avere diversi ripensamenti e non è più certo di voler fare da padre a un bambino non suo. Il conte è arrivato ad ammettere di desiderare che Catalina perda suo figlio e questo a mandato in confusione anche la donna. Pelayo non riesce a essere chiaro, perché alterna momenti di rifiuto ad altri in cui pensa di poter amare il figlio di Catalina come se fosse suo.