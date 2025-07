Non è durata neppure 24 ore l'indiscrezione sulla possibile dolce attesa di Helena Prestes. Oggi, 18 luglio, la modella che ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello è intervenuta sui social network per smentire questo rumor e anche per sottolineare che lei non ha bisogno di "illudere" i fan per assicurarsi la loro attenzione e o per aumentare il numero dei suoi follower.

La replica di Helena alle chiacchiere

Il 17 luglio in rete si è sparsa la voce secondo la quale Helena potesse essere in dolce attesa, e tutto è partito da un video che lei stessa ha postato su Instagram e in cui Javier le baciava affettuosamente la pancia e si chiedeva: "Chi sarai tu, un orsetto o una cavallina?".

I fan della coppia che si è formata circa sette mesi fa all'interno della casa del Grande Fratello hanno cominciato a fantasticare su una possibile gravidanza della modella, questo almeno finché lei non è intervenuta in prima persona per fare chiarezza.

In una storia che ha postato su Instagram, ma che è disponibile solo per chi è abbonato al suo canale, Prestes ha detto: "Non sono incinta, il bacino sul pancino me lo dà tutti i giorni. L'ho pubblicato perché è una cosa carina nostra".

La 35enne, dunque, ha rotto il silenzio a neppure 24 ore di distanza dalla diffusione dei primi rumor sul bebè che starebbe aspettando dal fidanzato.

La precisazione sui contenuti postati in rete

In queste ore Helena ha deciso di replicare anche a chi l'ha accusata di voler fare hype postando video "equivoci" come quello che ha portato tanti a pensare che fosse in dolce attesa.

"Calmatevi, io non ho bisogno di fare queste cose per follower. Se per voi era uno scherzo di cattivo gusto, mi dispiace", ha chiosato la finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello sui social.

"Il bacino sul pancino me lo da tutti i giorni, l'ho pubblicato perché è una cosa carina nostra...se per voi è uno scherzo di cattivo gusto mi dispiace, calmatevi, io nn ho bisogno di fare cose per follower"



Voi i bellissimi li dovete lasciare in pace ok???? #helevier pic.twitter.com/Yrf2hIHjy6 — Anna 🍭 (@AnNa_M1191) July 18, 2025

Lorenzo Pugnaloni ha commentato questo sfogo di Prestes scrivendo su Instagram: "Quello che mi fa arrabbiare è che si dà sempre la colpa ai fan o alle persone che sono troppo invadenti.

Solito discorso, si getta l'amo, se ne parla e poi si smentisce".

L'affetto dei sostenitori su X

La smentita di Helena ha fatto tornare i fan con i piedi per terra, anche perché da quasi 24 ore in molti stavano immaginando la modella con il pancione.

"Li dovete lasciare stare, ok?", "Brava Helena", "Se è davvero una cosa loro, doveva rimanere tale", "L'ha fatto per hype, anche perché se ne è parlato per un giorno intero", "Non difendiamo l'indifendibile, le frasi che ha detto Javier non erano fraintendibili, hanno voluto far pensare quello che tutti abbiamo pensato", "Scherzo di pessimo gusto", "Ci ha messo 24 ore per smentire, strano no?", "Sta rasentando il ridicolo, non sa più come tenersi buoni i fan", questi sono alcuni pareri contrastanti degli utenti di X sulle ultime mosse social della seconda classificata dell'ultima edizione del Grande Fratello.