Sono accadute moltissime cose nel corso della registrazione di Amici dell'8 gennaio, quella del 14° speciale di questa edizione. Le anticipazioni del web svelano che Alessandra Celentano sta pensando di sostituire Maria Rosaria con una ragazza di nome Maddalena, ma la decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni. La ballerina Anna ha perso la sfida e al suo posto è entrata Kiara. L'ex allievo Nicolò Filippucci, infine, è stato l'ospite musicale della puntata.

I dubbi della maestra Celentano

Uno dei colpi di scena della puntata di Amici che è stata registrata oggi, 8 gennaio, è quello della possibile sostituzione di Maria Rosaria.

Alessandra Celentano, infatti, sta pensando di prendere nella sua squadra una ragazza di nome Maddalena, anche lei latinista ed elemento brillante notato ai casting.

La maestra ha chiesto un po' di tempo per decidere chi delle due ballerine portare avanti, ma nel frattempo l'aspirante alunna vivrà nella casetta con tutti gli altri.

Doppia eliminazione dopo le vacanze

Nella prima registrazione di Amici del 2026 c'è stata una doppia eliminazione: Anna Pettinelli ha mandato via Flavia, invece Anna ha perso la sfida e ha dovuto lasciare il banco ad un'altra ragazza.

La ballerina del team Peparini si è confrontata con Kiara all'inizio delle riprese dell'8 gennaio, e il giudice Andrea Alemanno ha preferito la sfidante.

La titolare della scuola ha salutato tutti ed è uscita di scena, invece Emanuel Lo ha chiesto di poter avere la nuova arrivata nella sua squadra perché gli piace molto e saprebbe come valorizzare il suo talento.

L'esclusione di Flavia è avvenuta in modo più rocambolesco: in un primo momento Anna Pettinelli ha ridato la maglia alla sua alunna (gliel'aveva tolta nell'ultimo speciale prima delle vacanze), poi dopo la gara di canto ha deciso di mandarla via.

Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini si sono scagliati contro la collega, ma nulla è servito per evitare l'addio della ragazza al programma.

Il ritorno di Nicolò ad Amici come ospite

Gli ospiti musicali della quattordicesima puntata di Amici sono stati Mara Sattei e un amatissimo allievo della scorsa edizione, Nicolò Filippucci.

Il ragazzo è tornato in studio per interpretare il brano con il quale gareggerà al Festival di Sanremo a febbraio, ed è stato accolto calorosamente dal pubblico, da Maria De Filippi e dalla sua ex prof Anna Pettinelli.

Chi ha assistito alla registrazione dell'8 gennaio, ha raccontato che Plasma non ha reagito bene all'eliminazione di Flavia: il cantante si è rivolto ai tre docenti di canto della scuola dicendo che nessuno di loro avrebbe davvero capito la sua fidanzata.