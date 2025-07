Sono stati ufficialmente presentati i nuovi palinsesti Rai, destinati alla prima serata, per il prossimo autunno 2025. Per quelli del 2026 ci sono ancora delle riserve che si scioglieranno nell'arco dei prossimi mesi. Tra show e fiction, ci sarà un mix con attesi ritorni, come Ballando con le stelle e le nuove stagioni di Un Professore e Màkari, e nuovi titoli come Jukebox - La notte delle Hit e La ricetta della felicità.

Gli show di Rai 1 nell'autunno 2025

Su Rai 1 ad aprire la nuova stagione, come tradizione, saranno i Tim Music Awards con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, in onda venerdì 12 e sabato 13 settembre.

La cornice sarà, come da tradizione, la suggestiva Arena di Verona.

Sempre a settembre ci sarà Semplicemente Fiorella, una serata-evento con Fiorella Mannoia e tanti incredibili ospiti, ambientata nella splendida cornice delle Terme di Caracalla a Roma. Quest’anno lo spettacolo si trasforma in una grande festa collettiva sotto il cielo della Capitale a suon di musica e sorprese. Inediti, omaggi musicali con amici e colleghi di Fiorella, saranno gli ingredienti dello show, ripercorrendo attraverso brani iconici la vita di intere generazioni. Accompagnata da una super band e un’orchestra sinfonica, insieme all’artista sul palco, si alterneranno in duetti esclusivi e performance: Antonello Venditti, Alessandro Siani, Antonia, Ariete, Arisa, Giuseppe Fiorello, Brunori Sas, Diodato, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Il Volo, Loredana Bertè, Michele Bravi, Nek, Raf, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Serena Brancale, Tiromancino.

A settembre sarà la volta di una novità assoluta: Jukebox - La notte delle Hit. La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accende l’Inalpi Arena di Torino. Gli interpreti originali delle canzoni che hanno fatto sognare e ballare intere generazioni saranno protagonisti di due serate evento condotte da Antonella Clerici, con la partecipazione di Clementino. Si ripercorrerà la storia della musica italiana e internazionale con un cast di grandi artisti che porteranno in scena l’energia delle loro hit storiche e di grande successo. Una celebrazione potente della musica che unisce, scalda e conquista, attraverso un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni.

Sabato 20 settembre andrà in onda la serata evento Pino è - Il viaggio del musicante.

Un evento di grande importanza che cade nell’anno in cui Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni e a 10 anni dalla sua scomparsa. La partecipazione a questo evento sarà ricca di personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che, attraverso la musica e le parole, vogliono raccontare e omaggiare il grande Artista. Carlo Conti e Fiorella Mannoia saranno i padroni di casa nel centro di Napoli, in Piazza del Plebiscito, che farà da cornice ad una serata che si preannuncia unica.

Da venerdì 26 settembre tornerà Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, con un cast tutto nuovo. I protagonisti si metteranno alla prova interpretando le icone della musica italiana e internazionale, nel tentativo di essere davvero “tale e quale”.

Da sabato 27 settembre atteso ritorno è anche quello di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Quest'anno si festeggerà il ventesimo compleanno dello show. Era l’8 gennaio del 2005 quando il salone delle feste di Milly Carlucci aprì i battenti e cominciò a far danzare tutta Italia, con ascolti alle stelle e l’esplosione del fenomeno “ballo” in tutto il Paese. La ventesima edizione promette tanti elementi di novità e di arricchimento crossmediale dello show.

Da venerdì 14 novembre arriva la nuova edizione di The Voice Senior con Antonella Clerici. Sesta stagione del programma di Rai 1, dedicato alle più belle voci over 60 del Paese e alle loro straordinarie storie di vita.

Le trasmissioni in onda su Rai 2

Su Rai 2 da domenica 14 settembre arriva BellaMà di Sera. Dopo il grande successo delle tre stagioni di “BellaMa’”, il varietà del pomeriggio di Rai2, in autunno debutterà lo spin-off serale del programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco. L’elemento principale del programma è la musica e i suoi protagonisti, di ieri e di oggi. L’obbiettivo è raccontare, attraverso il prezioso patrimonio culturale costituito dalle canzoni, l’evoluzione del costume nel nostro Paese e il sentimento popolare degli italiani. Si partirà con Marco Morandi e il critico musicale Gino Castaldo, che dal vivo ripercorreranno i grandi successi della musica leggera italiana, attraverso un percorso innescato ogni volta da una parola chiave.

A seguire “Scotta il telefono” con Valeria Marini, che risponderà alle telefonate, o ai messaggi vocali, dei telespettatori, per dare scanzonati consigli d’amore e di vita. Ogni settimana, poi, ci sarà un ospite d’onore, che rispondendo alle domande di Pierluigi Diaco, darà vita a un’intervista in chiave musicale, esibendosi dal vivo.

A settembre ci sarà anche la nuova edizione di Boss in incognito. La grande novità sarà la guida di questa stagione. In questa nuova edizione del docu-reality, sarà infatti Elettra Lamborghini a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie.

Una novità assoluta sarà Freeze, in onda a settembre, con la conduzione di Nicola Savino e Rocìo Munoz Morales.

E' un comedy show in cui per vincere, i protagonisti, tutte celebrity divise in squadre, non devono fare assolutamente niente! Ogni volta che il conduttore lancia il momento FREEZE, i concorrenti devono dimostrare di riuscire a rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni, rimanendo immobili, senza parlare, ridere, o muoversi in alcun modo. Sembra facile, ma non lo è, perché nella stanza isolata in cui si trovano i protagonisti di ogni round di gioco, può entrare o capitare davvero di tutto…ogni volta, una sorpresa! La squadra con i concorrenti più imperturbabili, quelli che riusciranno a non reagire in nessun modo fino alla fine dei FREEZE, potrà aspirare a vincere la puntata e magari tutta la serie.

Sempre a settembre torna Lo Spaesato con Teo Mammucari, che racconta l’Italia più vera, e spesso dimenticata, attraverso la lente dell’ironia. Un format unico che mescola racconto, comicità, emozione e realtà. In questa nuova edizione, Teo non si limita a visitare i paesi, bensì è alla ricerca del luogo perfetto in cui trasferirsi. Un paese dove ritrovare un senso di appartenenza, semplicità e comunità e dove la vita scorre al ritmo delle stagioni, delle feste di piazza e delle storie tramandate a voce.

Ad ottobre nuova edizione anche per Belve. Tornano gli iconici faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi pubblici. Alla fine del ciclo di Belve, anche per questa stagione, andrà in onda lo spin off Belve Crime: interviste esclusive a colpevoli o testimoni chiave di vicende di cronaca nera.

E’ un programma che mira a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. Sullo sfondo cold case e delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il sentimento del Paese.

Infine, a novembre, un'altra novità assoluta sarà Gli Scatenati. Uno show che mette al centro un vivace gruppo di bambine e bambini. Sono loro i protagonisti di esilaranti gag e interviste strampalate su temi tra i più disparati. Domande imprevedibili e risposte spiazzanti si mescolano in un format capace di strappare risate, ma anche spunti di riflessione. In ogni puntata, le interviste ad ospiti di primo piano si alternano a momenti di intrattenimento più leggero, creando un mix dinamico e sorprendente di segmenti tra imprevisti, candid camera ed esibizioni.

Tutta la compagnia dei The Jackal sarà coinvolta nella conduzione del programma e spesso saranno loro stessi ad essere vittime dell’imprevedibilità dei piccoli.

Le grandi fiction di Rai 1 per l'autunno 2025

Un atteso ritorno sarà quello di Blanca 3, in sei serate, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Domenico Diele, Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Matilde Gioli. Una nuova stagione per Blanca, la consulente di Polizia non vedente ma infallibile nel risolvere i casi d’indagine al commissariato San Teodoro di Genova. Lei che si è sempre gettata nella vita a corpo libero, pronta a ogni sfida, a sorpresa rifiuta di affrontare il buio, che mai prima d’ora le aveva fatto così paura.

Il suo mondo rimane costellato dei personaggi che l’han- no accompagnata nelle serie precedenti: Lucia, la ragazzina che ha preso in affido; il padre Leone; l’esuberante amica Stella; sul lavoro il vicequestore Bacigalupo, l’agente Carità, ma soprattutto l’ispettore Liguori, che alla fine della stagione precedente ha scelto l’affascinante avvocatessa Veronica al posto di Blanca, sebbene quello che prova per lei sia tutt’altro che svanito. Sentimenti che anche Blanca non riesce a ignorare, almeno fino a quando, a sparigliare le carte nel loro rapporto, non arriva Domenico Falena, enigmatico contractor di un’agenzia di sicurezza navale, che Blanca incontra durante un’indagine alla ricerca di un bambino scomparso in circostanze misteriose.

Altro ritorno sarà quello di Cuori 3, sei puntate, con Matteo Martari, Pilar Fogliati, Fausto Maria Sciarappa, Carolina Sala, Marco Bonini, Neva Leoni, Bianca Panconi, Carmine Buschini, Niccolò Pasetti, Giorgia Salari e Giulio Scarpati. È il 1974, sono passati cinque anni dalla fine della precedente stagione. Alberto e Delia sono finalmente convolati a nozze, coronando il loro sogno, e sono talmente innamorati da cercare di avere un figlio, che però non arriva. In reparto la loro complicità inizia a mostrare qualche crepa a causa del nuovo primario Luciano La Rosa, uomo di grande rigore ma di altrettanta rigidità, che rischia di metterli in competizione. Non sarà, però, solo questo a far scricchiolare il matrimonio: Alberto, infatti, nasconde un segreto che non ha mai avuto il coraggio di confessare a Delia e che riemergerà dal passato sotto forma di una bellissima e languida cantante di night club, Irma.

Un altro sequel sarà Il Commissario Ricciardi 3, in 4 puntate, con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Adriano Falivene, Marco Palvetti. Napoli, dicembre 1933. Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, con l’aiuto del brigadiere Maione e del dottor Modo, continua a indagare. Nonostante la maledizione che lo attanaglia costringendolo a vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento e ascoltarne l’ultimo pensiero, nella sua vita sta cominciando un periodo più roseo: dopo un lungo corteggiamento con la sua dirimpettaia Enrica, il commissario ha avuto il coraggio di dichiararsi al padre dell’innamorata. I due timidi fidanzati cominciano quindi a frequentarsi ufficialmente, pur dovendo affrontare le continue resistenze della madre di Enrica. Oltre a questo, Ricciardi deve fare i conti con il problema principale: la sua promessa sposa è all’oscuro della sua maledizione, un segreto opprimente che il commissario non riesce a rivelare a nessuno. Fra i casi di puntata, per la prima volta Ricciardi si trova alle prese con un omicida seriale, molti decenni prima che l’idea stessa di “serial killer” appaia nei manuali di criminologia.

Una nuova serie sarà invece La ricetta della felicità, 4 puntate con Cristiana Capotondi, Lucia Mascino, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri, Omar Diagne e la partecipazione straordinaria di Orietta Berti. La milanese Marta Rampini ha tutto: una famiglia perfetta, salute e benessere. La sua vita però crolla quando il marito Enrico, accusato di riciclaggio, fugge senza lasciare tracce. Rimasta sola con la figlia Greta e la svampita suocera Rosa, Marta sceglie di reagire e parte alla ricerca del marito per Marina di Romagna, una piccola località di villeggiatura suggerita dagli esili indizi che ha trovato. Qui si imbatte in un luogo un po’ bizzarro, a metà tra una stazione di servizio e una piadineria, gestito da Susanna e dalla sua famiglia sgangherata. Tra indagini, nuove amicizie e scoperte sorprendenti, Marta ritrova sé stessa, la voglia di amare e la speranza.

Atteso ritorno anche per Màkari 4, serie in 4 puntate, con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Giovanna Rosace e Tuccio Musumeci. Come sempre, Saverio, spalleggiato dal simpaticissimo Piccionello, non resiste alla tentazione di ficcare il naso nelle indagini della polizia. Ma non sono solo enigmi e misteri a metterlo alla prova: non appena Suleima si allontana da Màkari per dare una svolta alla carriera, Michela ricompare all’orizzonte. E chissà se le vibrazioni amorose della precedente stagione sono davvero del tutto sopite. Nella vita di Saverio, infine, piomba una sorpresa ancora più inaspettata: un’adolescente terribile di nome Arianna. A fare da contorno, il vicequestore Randone e tanti altri amici come Marilù, Azrah, Giulio e il padre di Saverio.

Un'altra nuova fiction autunnale sarà Thomas, composta da tre stagioni, sempre per Rai 1. La prima, in sei puntate, racconta le vicende di Thomas, un ragazzo con una grande passione per la musica, che s'iscrive, insieme alla sorella Carol, allo Studio 20, un’accademia di canto, ballo e recitazione. Qui vivrà un’intensa e difficile storia d’amore con Camilla. Lo Studio 20 vivrà un momento di forte crisi, a causa di un’ingente somma di debiti, che potrebbero portare alla chiusura della scuola. Un altro triste evento sconvolgerà la serie: Thomas subirà un grave incidente e la vita di tutti protagonisti sarà messa a dura prova, provocando, in ognuno di loro, inevitabili cambiamenti. Protagonisti della serie, tra gli altri, Alessio Catenazzo, Laura Adriani, Vittoria Puccini, Daniele Pecci, Luca Capuano, Ludovica Bizzaglia, Brenno Placido e Violetta Zironi, con la partecipazione straordinaria di Raffaella Carrà, scomparsa quattro anni fa all'età di 78 anni. In contemporanea alla prima stagione, partirà la tournée di Thomas - Il Musical, un grande spettacolo che vedrà i giovani protagonisti della serie calcare i teatri d'Italia, fino a marzo 2026. La seconda stagione della fiction, invece, arriverà su Rai 1 nei primi mesi del 2026.

Grande attesa anche per la serie evento Sandokan, quattro puntate con Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Weswick, Owen Teale, John Hannah, Samuele Segreto e Madeleine Price. Borneo, 1841. Sandokan è un pirata che vive alla giornata, lottando per la sua libertà e quella della ciurma insieme al fedele amico Yanez de Gomera. La sua vita cambia quando, durante un’incursione sull’isola di Labuan, sede del consolato britannico, conosce la bella e indomita figlia del console, Marianna Guillonk, la “perla di Labuan”. È un incontro che segnerà il destino di entrambi, portando Sandokan a scoprire la sua vera identità e ad abbracciare una missione più grande e Marianna a capire il prezzo della vera libertà, molto diversa da quella che immaginava. Tra i due però si inserisce Lord James Brooke, formidabile cacciatore di pirati, pronto a tutto per catturare Sandokan e conquistare il cuore di Marianna.

Tornerà anche Un Professore 3, la fiction in sei puntate, con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Nicole Grimaudo, Dario Aita. È l’anno della maturità per la 5^ B e, mentre gli esami si avvicinano, tutti cercano di capire cosa fare del futuro. Il prof Balestra è sempre lì, con la filosofia come bussola, ma la sua vita resta un gran caos: costretto a traslocare con Simone da nonna Virginia, Dante deve fare i conti con un figlio arrabbiato, una storia d’amore mai davvero finita e un passato che bussa alla porta sotto forma di Leone, ex allievo ora collega che riporta nella vita del professore un mistero legato ad Alba, ex alunna dall’esistenza travagliata. Oltre ad Anita, nuova supplente di inglese, a scuola arriva anche Irene, nuova preside nonché madre dell’adolescente ribelle Greta. Proprio lei, insieme ai neoarrivati Thomas e Zeno, scuoterà l’equilibrio della classe e si unirà al viaggio verso la maturità di Viola, Nina, Matteo, Laura, Luna, Simone e Manuel.

Ci sarà anche una miniserie in due puntate: Se fossi te con Marco Bocci, Laura Chiatti, Nino Frassica, Bebo Storti, Vincenzo Ferrera, Sebastiano Somma, Mariella Valentini, Martina Bonan, Matteo Schiavone e Leo Mannise. Vigilia di Natale: Massimo, un operaio della fabbrica di dolci Sangiorgi, e Valentina Sangiorgi, la nuova dirigente dello stabilimento, dopo aver espresso inconsapevolmente lo stesso desiderio si trovano letteralmente l’uno nei panni dell’altra. Massimo, nel corpo di Valentina, può godere dell’agiatezza, ma deve affrontare la sua posizione in azienda e una situazione familiare complessa; Valentina, nei panni di Massimo, entra nella vita familiare di lui, fatta di sacrifici e amore per i figli. Nel pieno di una crisi aziendale e di un’emergenza familiare, i due, dapprima così lontani, si avvicinano tra situazioni imbarazzanti e sentimenti inaspettati, scoprendo verità nascoste. Quando tutto sembra tornare a posto, Massimo e Valentina dovranno decidere se riprendere la vecchia vita o riscrivere il loro destino.