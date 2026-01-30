Gennaio per Rai Fiction iniziato col botto con il grande successo di La Preside con Luisa Ranieri e il ritorno di Don Matteo con Raoul Bova. Ma non finisce qui. Nei prossimi mesi arriveranno nuovi titoli, nuove storie e attesi ritorni. Dalle nuove stagioni di Cuori e Imma Tataranni a nuove serie come Guerrieri e L'invisibile.

Il seguito delle serie di successo di Rai 1 del 2026

Un ritorno sarà quello di Cuori con la sua terza stagione in sei puntate, da domenica 1 febbraio. Protagonisti della fiction Matteo Martori, Pilar Fogliati, Fausto Maria Sciarappa, Carolina Soto, Marco Bonini, Neva Leoni, Bianca Panconi, Carmine Buschini, Niccolo Pasetti, Giorgia Salari e con Giulio Scarpati.

È Il 1974, sono passati cinque anni dalla fine della stagione precedente. Alberto e Delia sono finalmente convolati a nozze, coronando il loro sogno, e sono talmente innamorati da cercare di avere un figlio, che però non arriva. In reparto la loro complicità inizia a mostrare qualche crepa a causa del nuovo primario Luciano La Rosa, uomo di grande rigore ma di altrettanta rigidità, che rischia di metterli in competizione. Non sara, però, solo questo a far scricchiolare il matrimonio: Alberto, infatti, nasconde un segreto che non ha mai avuto il coraggio di confessare a Delia e che riemergerà dal passato sotto forma di una bellissima e languida cantante di night club, Irma.

Un altro atteso seguito, previsto a marzo, è la quinta stagione di Imma Tataranni .

Nel cast ci saranno Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Dora Romano, Alice Azzariti, Lucia Zotti, Monica Dugo, Carlo De Ruggieri, Nando Irene, Gianni Lillo, con Lodo Guenzi e con la partecipazione di Rocco Papaleo. Con una figlia ormai indipendente e un marito dal quale si separa, Imma si ritrova sola, senza più punti di riferimento. Anche Pietro sembra lontanissimo da lei, tutto preso da una nuova opportunità professionale in una grande azienda dove, per la prima volta, si sente apprezzare. Imma si butta sul lavoro, ma i casi su cui indaga sono tutti legati a famiglie disfunzionali, come la sua. Inoltre Vitali è tornato a Napoli e il nuovo procuratore capo, rigido e invadente, non tollera la sua indole da battitore libero.

Per fortuna c'è Diana, anche se pura lei deve affrontare piccoli tormenti. In questo caos, tra ironia e disillusione, Imma capirà che nessuno si salva da solo. Nemmeno lei.

Le nuove fiction di Rai 1 per il 2026

Martedì 3 e mercoledì 4 febbraio andrà in onda in due puntate la nuova miniserie L'invisibile con Lino Guanciale, Massimo De Lorenzo, Giacomo Stallone, Roberto Scorza, Noemi Brando, Paolo Briguglia, Bernardo Casertano, Levante, con la partecipazione di Leo Gassmann e Ninni Bruschetta. Il colonnello Lucio Gambera guida la squadra del ROS sulle tracce del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Dopo anni di insuccessi, riceve un ultimatum: tre mesi per catturarlo o essere sostituiti. In una corsa contro il tempo fatta di sacrifici e indagini serrate, la squadra scopre indizi decisivi che portano a un'operazione ad alta tensione e all'arresto finale del latitante.

Prossimamente arriverà anche Guerrieri - La regola dell'equilibrio composta da 6 puntate con protagonisti Alessandro Gassmann, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Stefano Dionisi, Lea Gavino, Michele Ragno. Guido Guerrieri è un avvocato brillante, sospeso tra successo e fragilità. Appassionato di boxe e segnato dalla fine del matrimonio con Sara, affronta con acume e sensibilità casi complessi: una sparizione misteriosa, un omicidio, un cliente legato al suo passato e soprattutto l'accusa di corruzione contro l'amico giudice Larocca. Al suo fianco, un gruppo eterogeneo di collaboratori lo aiuta a muoversi tra indagini e aule di tribunale, La serie racconta, con ironia e tensione da thriller, i meccanismi della giustizia attraverso lo sguardo del suo protagonista.

Un'altra nuova serie sarà Le Libere Donne, tre puntate con Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger, Fabrizio Biggio. Durante la Seconda guerra mondiale, lo psichiatra e poeta Mario Tobino sfida le regole dell'ospedale di Maggiano per difendere la dignità delle sue pazienti, le "libere donne". L'incontro con Margherita, giovane ereditiera rinchiusa contro la sua volontà, lo spinge a cercare la verità e a mettere a rischio tutto, tra dilemmi morali e un amore inatteso.

Un'altra nuova fiction, in onda prossimamente, sarà Thomas , composta da tre stagioni, sempre per Rai 1. La prima, in sei puntate, racconta le vicende di Thomas, un ragazzo con una grande passione per la musica, che s'iscrive, insieme alla sorella Carol, allo Studio 20, un'accademia di canto, ballo e recitazione.

Qui vivrà un'intensa e difficile storia d'amore con Camilla. Lo Studio 20 vivrà un momento di forte crisi, a causa di un'ingente somma di debiti, che potrebbe portare alla chiusura della scuola. Un altro triste evento sconvolgerà la serie: Thomas subirà un grave incidente e la vita di tutti i protagonisti sarà messa a dura prova, provocando, in ognuno di loro, inevitabili cambiamenti. Protagonisti della serie Alessio Catenazzo, Laura Adriani, Vittoria Puccini, Daniele Pecci, Luca Capuano, Ludovica Bizzaglia, Brenno Placido e Violetta Zironi, con la partecipazione straordinaria di Raffaella Carrà, scomparsa pochi anni fa. In contemporanea alla prima stagione, partirà la tournée di Thomas - Il Musical, un grande spettacolo che vedrà i giovani protagonisti della serie calcare i teatri d'Italia e la prima tappa sarà Napoli.

Si aspetta l'ok per la fine dei lavori di ristrutturazione del teatro a Napoli, per iniziare la tournée.

In arrivo anche Roberta Valente - Notaio in Sorrento , quattro puntate con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Gerzini. Roberta, giovane notaio perfezionista, torna a Sorrento, la sua città natale, per lavoro e per preparare il matrimonio con Stefano. L'incontro con Leda, cameriera solare, e Vito, pescatore legato al suo passato, mette in crisi le sue certezze. Tra casi notarili complessi e risvolti umani, Roberta dovrà affrontare una realtà plù imprevedibile del previsto.

Presto in onda Una Finestra Vistalago , nuova fiction in quattro puntate liberamente ispirata ai romanzi Nome d'arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi di Andrea Vitali, editi da Garzanti, ambientati a Bellano sul lago di Como.

Protagonisti della serie Antonio Folletto, Giulia D'Aloia, Domenico Centamore, Claudia Potenza, Vincenzo Nemolato, Dario Vergassola, Gianmarco Vettori, Leo Besozzi, con la partecipazione di Paola Minaccioni e Antonio Catania. Anni Trenta. ll giovane maresciallo Ernesto Maccado arriva sul lago di Como con la moglie Maristella per il suo primo incarico da comandante, affrontando pregiudizi e difficoltà d'integrazione. Tra storie realistiche e surreali, conoscerà il piccolo Vinicio e il brigadiere siciliano Letterio Misfatti, scoprendo una comunità chiusa ma ricca di umanità. Un romanzo di formazione un affresco vivace di rapporti, segreti e inclusione.

Claudio Bisio sarà invece protagonista di Uno sbirro in Appennino per quattro puntate.

Oltre a Bisio, nel cast figurano Chiara Celotto, Elisa Di Eusanio, Michele Savoia e Valentina Lodovini. Il commissario Vasco Benassi, dopo un errore, viene trasferito nel paesino appenninico di Muntagò, dove riprende contatto con le sue radici e costruisce nuovi legami. Tra casi da risolvere e relazioni complesse - con la cugina Gaetana, il fidato Fosco e il grande amore giovanile Nicole Poli - Benassi si confronta con il passato e con Amaranta, giovane poliziotta che diventa la sua allieva e un legame quasi paterno. Tra indagini e rapporti umani, il commissario riscopre l'umanità e il calore della comunità.

Domenica 1 marzo su Rai 1 ci aspetta invece un grande film tv Franco Battiato - Il lungo viaggio con Dario Aita, Elena Radonicich, Simona Malato.

Uno sguardo avvincente sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Il film TV segue il percorso del giovane Battiato dalla Sicilia al suo arrivo a Milano, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo e seguendolo fino al ritorno nell'amata terra d'origine. Il racconto di un viaggio interiore, in cui la natura dell'artista, già incline alla spiritualità, si trasforma in una ricerca più consapevole. Al centro della narrazione anche l'evoluzione del suo talento musicale e alcuni degli incontri significativi che hanno plasmato la sua carriera e il suo spirito creativo, tra cui quello con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, amico e coautore di alcuni dei brani più iconici del repertorio di Battiato.

Un altro atteso film tv è quello di Gloria 2 con Sabrina Ferilli, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Luca Angeletti, Martina Lampugnani, David Sebasti, Francesco Arca. Gloria Grandi, attrice viziata sul viale del tramonto, finisce in carcere e deve confrontarsi con le conseguenze delle sue bugie su famiglia e carriera. Tra servizi sociali nel suo quartiere, psicoterapia e tentativi di riconciliazione, Gloria cerca di fare pace con il passato e ritrovare un equilibrio, tra affetti e un possibile ritorno nel cinema.

Lunedi 23 febbraio sarà la volta di Rosso Volante , film per la tv con Giorgio Pasotti, Andrea Pennacchi, Stefano Scandaletti, Denise Tantucci, Maurizio Donodoni. 1964: Eugenio Monti, campione di bob, cede un bullone al rivale Nash durante le Olimpiadi di Innsbruck, perdendo l'oro ma guadagnando il trofeo Pierre De Coubertin per il fair play.

Dopo sfide e sconfitte, Monti conquista finalmente l'oro a Grenoble nel 1968. Rosso Volante racconta quattro anni di tenacia, coraggio e speranze di un campione.

Per concludere, un altro film tv sarà Un futuro Aprile con Ludovica Ciaschetti, Francesco Montanari, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo. 2 aprile 1985: un'autobomba sulla strada tra Pizzolungo e Trapani uccide Barbara Asta ei suoi gemelli, ferendo il giudice Carlo Palermo. Margherita, 11 anni, sopravvive ma cresce tra dolore e rabbia. Dopo la morte del padre, partecipa a un nuovo processo che condanna i colpevoli e incontra Palermo, trovando finalmente riconciliazione e rinascita.

Mare Fuori unica fiction di Rai 2 nei primi mesi 2026

In questi primi mesi del 2026, fino a maggio, Rai 2 proporrà soltanto una fiction televisiva.

Stiamo parlando della nuova sesta attesa stagione di Mare Fuori . Nel cast ci saranno Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo. L’IPM di Napoli torna con le storie dei giovani detenuti che cercano di trovare la loro strada tra le sfide e le ombre della reclusione e la luce del mondo esterno. Al centro delle vicende c’e’ ancora Rosa Ricci, l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra complessi conflitti familiari, vendette incrociate del clan Di Salvo e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L'arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà dinamiche e storie segnate dal crimine, ma anche dalla possibilità di invertire la rotta. Tra i nuovi ingressi anche una ragazza di buona famiglia che ha commesso un errore imperdonabile e una giovane detenuta straniera dal passato misterioso. Parallelamente, altri ragazzi affronteranno le conseguenze delle proprie azioni, costruiranno relazioni significative e lotteranno per un futuro diverso, mentre le pressioni e i pericoli del loro ambiente di origine continueranno a minacciarli.