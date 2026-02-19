Il Festival di Sanremo 2026, con Carlo Conti e Laura Pausini, è alle porte, ma subito dopo inizierà la programmazione primaverile Rai e Mediaset, che chiuderà questa intensa stagione televisiva 2025/2026. Tra show e fiction, ci saranno attesi ritorni come Canzonissima e Imma Tataranni, a nuove serie come Guerrieri e Roberta Valente.

Gli show di Rai 1 nella primavera 2026

Da venerdì 6 marzo parte la seconda edizione di The Voice Generation con Antonella Clerici per quattro puntate, dopo il grande successo della versione Kids, conclusasi sabato scorso.

Al sabato sera, invece, dal 7 marzo arriverà Sanremo + con Carlo Conti per due puntate. Il titolo è ancora provvisorio e sarà una sorta di post Festival per ospitare e commentare con i big protonisti del prossimo Sanremo tutte le classifiche di vendita.

Ma la grande e attesa novità è il ritorno, dopo ben 51 anni, di Canzonissima. Alla guida delle sei puntate previste ci sarà Milly Carlucci. Al centro ci sarà una sfida tra canzoni celeberrime e non una sfida tra cantanti. A vincere sarà infatti la canzone dopo una sfida che vedrà sul palco 12 o 13 cantanti, che potranno interpretare canzoni, tutte cover, loro o di altre voci della musica. Alla fine di ogni puntata di Canzonissima ogni cantante, che non potrà autovotarsi, darà un voto a ciascun collega.

Voterà anche il pubblico attraverso i profili social della trasmissione. Nella sesta e ultima puntata verrà eletta la canzone vincitrice di Canzonissima 2026.

Da venerdì 10 aprile Carlo Conti sarà invece impegnato con la nuova edizione di Dalla strada al palco per sei puntate.

Infine da lunedì 13 aprile partirà la nuova edizione di Ulisse con Alberto Angela per quattro puntate.

Le fiction di Rai 1 per la primavera 2026

Domenica 1 marzo su Rai 1 arriverà un grande film tv Franco Battiato - Il lungo viaggio con Dario Aita, Elena Radonicich, Simona Malato. Uno sguardo avvincente sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Il film TV segue il percorso del giovane Battiato dalla Sicilia al suo arrivo a Milano, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo e seguendolo fino al ritorno nell'amata terra d'origine.

Il racconto di un viaggio interiore, in cui la natura dell'artista, già incline alla spiritualità, si trasforma in una ricerca più consapevole. Al centro della narrazione anche l'evoluzione del suo talento musicale e alcuni degli incontri significativi che hanno plasmato la sua carriera e il suo spirito creativo, tra cui quello con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, amico e coautore di alcuni dei brani più iconici del repertorio di Battiato.

Un altro atteso film tv è quello di Gloria 2, in onda martedì 3 marzo, con Sabrina Ferilli, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Luca Angeletti, Martina Lampugnani, David Sebasti, Francesco Arca. Gloria Grandi, attrice viziata sul viale del tramonto, finisce in carcere e deve confrontarsi con le conseguenze delle sue bugie su famiglia e carriera.

Tra servizi sociali nel suo quartiere, psicoterapia e tentativi di riconciliazione, Gloria cerca di fare pace con il passato e ritrovare un equilibrio, tra affetti e un possibile ritorno nel cinema.

Grande attesa per la nuova stagione di Imma Tataranni 5, in partenza domenica 8 marzo per quattro puntate. Nel cast ci saranno Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Dora Romano, Alice Azzariti, Lucia Zotti, Monica Dugo, Carlo De Ruggieri, Nando Irene, Gianni Lillo, con Lodo Guenzi e con la partecipazione di Rocco Papaleo. Con una figlia ormai indipendente e un marito dal quale si separa, Imma si ritrova sola, senza più punti di riferimento. Anche Pietro sembra lontanissimo da lei, tutto preso da una nuova opportunità professionale in una grande azienda dove, per la prima volta, si sente apprezzare.

Imma si butta sul lavoro, ma i casi su cui indaga sono tutti legati a famiglie disfunzionali, come la sua. Inoltre Vitali è tornato a Napoli e il nuovo procuratore capo, rigido e invadente, non tollera la sua indole da battitore libero. Per fortuna c'è Diana, anche se pura lei deve affrontare piccoli tormenti. In questo caos, tra ironia e disillusione, Imma capirà che nessuno si salva da solo. Nemmeno lei.

Da lunedì 9 marzo arriverà anche Guerrieri - La regola dell'equilibrio composta da 6 puntate con protagonisti Alessandro Gassmann, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Stefano Dionisi, Lea Gavino, Michele Ragno. Guido Guerrieri è un avvocato brillante, sospeso tra successo e fragilità.

Appassionato di boxe e segnato dalla fine del matrimonio con Sara, affronta con acume e sensibilità casi complessi: una sparizione misteriosa, un omicidio, un cliente legato al suo passato e soprattutto l'accusa di corruzione contro l'amico giudice Larocca. Al suo fianco, un gruppo eterogeneo di collaboratori lo aiuta a muoversi tra indagini e aule di tribunale, La serie racconta, con ironia e tensione da thriller, i meccanismi della giustizia attraverso lo sguardo del suo protagonista.

Un'altra nuova serie, da martedì 10 marzo, sarà Le Libere Donne, tre puntate con Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger, Fabrizio Biggio. Durante la Seconda guerra mondiale, lo psichiatra e poeta Mario Tobino sfida le regole dell'ospedale di Maggiano per difendere la dignità delle sue pazienti, le "libere donne".

L'incontro con Margherita, giovane ereditiera rinchiusa contro la sua volontà, lo spinge a cercare la verità e a mettere a rischio tutto, tra dilemmi morali e un amore inatteso.

Claudio Bisio sarà invece protagonista di Uno sbirro in Appennino per quattro puntate da giovedì 9 aprile. Oltre a Bisio, nel cast figurano Chiara Celotto, Elisa Di Eusanio, Michele Savoia e Valentina Lodovini. Il commissario Vasco Benassi, dopo un errore, viene trasferito nel paesino appenninico di Muntagò, dove riprende contatto con le sue radici e costruisce nuovi legami. Tra casi da risolvere e relazioni complesse - con la cugina Gaetana, il fidato Fosco e il grande amore giovanile Nicole Poli - Benassi si confronta con il passato e con Amaranta, giovane poliziotta che diventa la sua allieva e un legame quasi paterno.

Tra indagini e rapporti umani, il commissario riscopre l'umanità e il calore della comunità.

Da domenica 12 aprile sarà invece la volta di Roberta Valente - Notaio in Sorrento , quattro puntate con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Gerzini. Roberta, giovane notaio perfezionista, torna a Sorrento, la sua città natale, per lavoro e per preparare il matrimonio con Stefano. L'incontro con Leda, cameriera solare, e Vito, pescatore legato al suo passato, mette in crisi le sue certezze. Tra casi notarili complessi e risvolti umani, Roberta dovrà affrontare una realtà plù imprevedibile del previsto.

Da giovedì 7 maggio ci sarà la nuova fiction La buona stella per tre puntate con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi.

La serie segue le vicende di Simo e Stella, esplorando le fragilità e la forza dei legami familiari nel mondo contemporaneo, mettendo in luce le sfide e le vittorie personali dei protagonisti. Simone, sfortunato e disilluso, ha perso tutto, l’amore della moglie, la custodia della figlia, il sogno di diventare un calciatore professionista, perfino la salute. Oggi la fortuna sembra risarcirlo con una seconda possibilità: il ritrovamento di una valigia piena di soldi, macchiati di sangue, lo esporrà a esperienze estreme che supererà con la sua famiglia, uniti come non sono mai stati. Stella, la poliziotta che segue le tracce di Simone e della sua valigia, lotta da anni con il fantasma di Paolo, amante e amore della sua vita, caduto in servizio di fronte a lei e in parte anche per causa sua.

L’ex marito livoroso fa di tutto per sottrarle il rapporto con il figlio e anche le promesse di una carriera, che il suo talento avrebbe dovuto far scintillare, sembrano disattese. Ma l’incontro con il fratello di Paolo, un alto dirigente del ministero incaricato di indagare sul caso con lei, potrebbe offrirle un’opportunità di redenzione su tutti e tre i fronti.

Da lunedì 10 maggio arriverà Una Finestra Vistalago, nuova fiction in quattro puntate liberamente ispirata ai romanzi Nome d'arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi di Andrea Vitali, editi da Garzanti, ambientati a Bellano sul lago di Como. Protagonisti della serie Antonio Folletto, Giulia D'Aloia, Domenico Centamore, Claudia Potenza, Vincenzo Nemolato, Dario Vergassola, Gianmarco Vettori, Leo Besozzi, con la partecipazione di Paola Minaccioni e Antonio Catania.

Anni Trenta. ll giovane maresciallo Ernesto Maccado arriva sul lago di Como con la moglie Maristella per il suo primo incarico da comandante, affrontando pregiudizi e difficoltà d'integrazione. Tra storie realistiche e surreali, conoscerà il piccolo Vinicio e il brigadiere siciliano Letterio Misfatti, scoprendo una comunità chiusa ma ricca di umanità. Un romanzo di formazione un affresco vivace di rapporti, segreti e inclusione.

Lunedì 18 maggio andrà in onda Un futuro Aprile, film tv con Ludovica Ciaschetti, Francesco Montanari, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo. 2 aprile 1985: un'autobomba sulla strada tra Pizzolungo e Trapani uccide Barbara Asta ei suoi gemelli, ferendo il giudice Carlo Palermo.

Margherita, 11 anni, sopravvive ma cresce tra dolore e rabbia. Dopo la morte del padre, partecipa a un nuovo processo che condanna i colpevoli e incontra Palermo, trovando finalmente riconciliazione e rinascita.

Da martedì 7 aprile torneranno le repliche de Il Commissario Montalbano e da mercoledì 13 maggio il ritorno della serie francese Morgane - Detective Geniale con la sua quinta stagione.