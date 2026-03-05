Terminato il Festival di Sanremo 2026, a breve inizierà la programmazione primaverile Rai, che chiuderà questa stagione televisiva 2025/2026. Tra show e fiction, da fine marzo, ci saranno attesi ritorni come Canzonissima a nuove serie come Roberta Valente.

Gli show di Rai 1 nella primavera 2026

La grande novità è il ritorno, dopo 51 anni, di Canzonissima. Alla conduzione delle sei puntate ci sarà Milly Carlucci. Al centro ci sarà una sfida tra canzoni famose e non una sfida tra cantanti. A vincere sarà infatti la canzone dopo una sfida che vedrà sul palco 12 o 13 cantanti, che potranno interpretare cover, loro o di altre voci della musica.

Nel cast si mormora che ci saranno Patty Pravo, Riccardo Cocciante, Elio, Malika Ayane, Nina Zilli e Fabrizio Moro.

Da venerdì 10 aprile Carlo Conti sarà invece impegnato con la nuova edizione di Dalla strada al palco per sei puntate.

Infine da lunedì 13 aprile partirà la nuova edizione di Ulisse con Alberto Angela per quattro puntate.

Le fiction di Rai 1 per la primavera 2026

Claudio Bisio sarà protagonista di Uno sbirro in Appennino, fiction in quattro puntate da giovedì 9 aprile. Nel cast anche Chiara Celotto, Michele Savoia e Valentina Lodovini. Il commissario Vasco Benassi a Bologna ha la fama di “miglior sbirro”, ma dopo un errore viene mandato in Appennino, nel piccolo paesino di Muntagò, il luogo di origine che aveva abbandonato anni prima dopo un traumatico lutto.

Le indagini sui vari casi lo aiuteranno ariprendere contatto con le sue origini, in un processo di “riapertura del cuore” che lo porterà a essere meno solitario, a creare relazioni nuove e ad approfondirne altre del passato. Come quella con la cugina Gaetana, ispettore del commissariato di Muntagò, che cerca di farlo riappacificare con le sue radici, provando a offrirgli il calore della famiglia. O quella con il marito di lei, Bruno, vecchio rivale in amore. Ma anche quella con l’immancabilee fidato Fosco, giovane agente di polizia che decide di seguirlo in Appennino perché ne riconosce l’umanità e la lealtà. Fra tutte le vecchie conoscenze, però, quella che si impone fortemente nella vita di Vasco Benassi è la sindaca Nicole Poli, grande amore platonico della sua gioventù, diventata solitaria quanto lui per via di brutte esperienze e di un lavoro impegnativo.

In questo gruppo di adulti si inserisce anche la trama legata al figlio di Gaetana e Bruno, “Macchio”, e al figlio di Nicole, “Magico”, grandi amici che perderanno la testa per Amaranta, la giovane poliziotta partenopea che viene mandata come agente di rinforzo al commissariato di Muntagò. Amaranta rappresenterà una bella scossa anche per il quasi asociale Benassi: la giovane ha la sua stessa tigna nel voler trovare i colpevoli e lui, dopo un’iniziale resistenza, le insegnerà il mestiere. Tra i due si crea un rapporto intenso a cui il commissario non sa dare un nome: è la figlia che non ha mai avuto? È una versione di sé stesso giovane e femminile? Benassi non lo sa, ma è sempre più affezionato e protettivo verso Amaranta, tanto che il rapporto maestro-allieva sconfina in una “genitorialità dell’anima” difficile da gestire per entrambi.

Il tutto mentre danno insieme la caccia a pericolosi criminali.

Da domenica 12 aprile ci sarà invece Roberta Valente - Notaio in Sorrento, quattro puntate con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Gerzini. La trama si sviluppa su Roberta, giovane notaio brillante e perfezionista, vive pianificando ogni dettaglio per tenere a bada l’ansia e il ricordo di una tragedia che l’ha segnata profondamente. Dopo aver primeggiato negli studi e vinto il concorso notarile, sceglie come sede Sorrento, luogo di straordinaria bellezza e sua città natale. Qui, mentre prepara con entusiasmo l’imminente matrimonio con Stefano, il fidanzato di sempre, Roberta si trova a fare i conti con una realtà più complessa del previsto.

L’incontro con Leda, una cameriera solare e impulsiva, e con Vito,un pescatore legato al suo passato, incrinerà le sue certezze e il suo bisogno di controllo. Nel frattempo, una serie di casi notarili intricati e ricchi di risvolti umani la trascineranno in situazioni delicate e imprevedibili

Da giovedì 7 maggio ci sarà la nuova fiction La buona stella per tre puntate con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi. Simone, sfortunato e disilluso, ha perso tutto, l’amore della moglie, la custodia della figlia, il sogno di diventare un calciatore professionista, perfino la salute. Oggi la fortuna sembra risarcirlo con una seconda possibilità: il ritrovamento di una valigia piena di soldi, macchiati di sangue, lo esporrà a esperienze estreme che supererà con la sua famiglia, uniti come non sono mai stati.

Stella, la poliziotta che segue le tracce di Simone e della sua valigia, lotta da anni con il fantasma di Paolo, amante e amore della sua vita, caduto in servizio di fronte a lei e in parte anche per causa sua. L’ex marito livoroso fa di tutto per sottrarle il rapporto con il figlio e anche le promesse di una carriera, che il suo talento avrebbe dovuto far scintillare, sembrano disattese. Ma l’incontro con il fratello di Paolo, un alto dirigente del ministero incaricato di indagare sul caso con lei, potrebbe offrirle un’opportunità di redenzione su tutti e tre i fronti.

Una finestra Vistalago e Un futuro aprile

Da lunedì 10 maggio arriverà invece Una Finestra Vistalago, nuova fiction in quattro puntate con protagonisti Antonio Folletto, Giulia D'Aloia, Domenico Centamore, Claudia Potenza, Vincenzo Nemolato, Dario Vergassola, Gianmarco Vettori, Leo Besozzi, con la partecipazione di Paola Minaccioni e Antonio Catania.

Anni Trenta. Il giovane maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò riceve il suo primo incarico come comandante nella stazione di un piccolo paese sul lago di Como. Vi arriva dalla natia Calabria con Maristella, l’amatissima moglie, e una valigia piena di sogni e di timori sulla capacità di assolvere ai suoi doveri in un luogo lontano e sconosciuto; un luogo dove scoprirà presto che non sarà facile farsi accettare. Attraverso storie a volte realistiche e a volte surreali, seguiremo il romanzo di formazione di Maccadò, di Maristella e del piccolo Vinicio, orfanello alla ricerca di una famiglia. Ma anche del brigadiere Letterio Misfatti, una sorta di Virgilio siciliano che insieme alla moglie Agata accompagnerà la coppia del Sud Italia alla scoperta di quella piccola comunità sulle rive del lago, chiusa nei propri riti e segreti.

Il percorso di Maccadò sarà contrassegnato da pregiudizi e ostacoli, tant’è che si convincerà che - non riuscendo a essere accolto, capito e apprezzato dal paese - non gli resti che il trasferimento. Ma sarà la scelta giusta? La serie è l’affresco suggestivo di un “piccolo mondo antico” e allo stesso tempo profondamente attuale nelle dinamiche della conoscenza e dell’inclusione. Vivace di avvenimenti, rapporti e personaggi imprevedibili,divertenti, ricchi di umanità.

Lunedì 18 maggio andrà in onda Un futuro aprile, film tv con Ludovica Ciaschetti, Francesco Montanari, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo. 2 aprile 1985: due auto, una dietro l’altra, viaggiano sulla strada che collega Pizzolungo a Trapani.

In una c’è Barbara Asta con i due figli gemelli di sette anni, nell’altra il giudice Carlo Palermo, trasferito alla procura di Trapani solo pochi giorni prima. Le auto si affiancano per un attimo e proprio in quel momento l’autobomba parcheggiata sul lato della strada esplode seminando morte: il giudice Palermo viene ferito, mentre Barbara e i suoi gemelli non sopravvivono all’attentato. Margherita Asta, 11 anni, si salva perché è a scuola, ma perde la madre e i fratellini in quella strage di mafia. Il padre, Nunzio, segue per anni le indagini della procura e i processi che accusano mandanti ed esecutori, senza che vengano identificati i veri colpevoli. Margherita cresce tra dolore e rabbia, convinta inizialmente che la tragedia sia colpa del giudice.

Dopo la morte del padre, si costituisce parte civile in un nuovo processo che porta finalmente alla condanna dei colpevoli. Solo allora decide di incontrare Carlo Palermo, sopravvissuto ma devastato dal senso di colpa: il loro incontro diventa un momento umano e intenso di riconciliazione e rinascita.

Al martedì, dal 7 aprile, torneranno le repliche de Il Commissario Montalbano, mentre al mercoledì, dal 13 maggio il ritorno della serie francese Morgane - Detective Geniale con la quinta stagione.