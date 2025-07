Sirin accetterà di donare il midollo a Bahar, ma nelle prossime puntate de La forza di una donna si scoprirà che la ragazza ha l'ittero e il trapianto dovrà essere rimandato.

Le anticipazioni rivelano che Bahar e la sua famiglia festeggeranno l’imminente trapianto, ma presto arriverà una pessima notizia. Jale convocherà Hatice e le comunicherà che Sirin deve prima curarsi e per Bahar potrebbe essere troppo tardi.

Una grande speranza per Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il midollo compatibile per salvare la vita a Bahar sarà quello di Sirin.

La notizia sarà accolta con grande felicità da Bahar, che finalmente vedrà una speranza per lei e il futuro dei suoi bambini. Dopo un po' di esitazione, confiderà ad Arif e Ceyda che accetterà il midollo di sua sorella, nonostante i contrasti tra loro, perché vivere è la cosa più importante per lei. Mentre sarà seduta sulla panchina con i suoi amici, Ceyda esprimerà una paura: "E se Sirin non volesse donarti il midollo?".

Arif interverrà, dicendo che tanta cattiveria sarebbe impensabile, ma Bahar gli spiegherà che non è impossibile. "'Prendo delle medicine per evitare di donarti il midollo', così mi ha detto Sirin", confiderà Bahar ad Arif, che sarà furioso per questo. Quando Bahar comunicherà a Enver che accetterà sua sorella come donatrice, l'uomo sarà al settimo cielo e Hatice si impegnerà a parlare con sua figlia.

Sirin sarà sorpresa perché sua madre inviterà a cena il suo fidanzato Levent senza dirle nulla. La ragazza trascorrerà delle ore serene e Hatice ne approfitterà per parlarle della donazione a Bahar. La ragazza, inaspettatamente, accetterà subito di salvare la vita alla sorella. "Davvero credevi che non potessi farlo?", chiederà alla madre, incredula e felice. Nel frattempo, Bahar spiegherà ai suoi bambini che se la zia Sirin dovesse accettare, presto sarà effettuato il trapianto e lei potrà finalmente tornare in perfetta salute. L'indomani, Bahar riceverà la splendida notizia da Jale: "Sirin ha accettato". La donna si lascerà andare a un pianto liberatorio tra le braccia della dottoressa.

La brutta notizia di Jale per Hatice

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin ridarà a Bahar la speranza di una nuova vita accettando di donarle il midollo osseo. La ragazza si recherà in ospedale per sottoporsi alle ultime analisi prima di avviare le procedure per il trapianto. Qualche giorno dopo, però, Jale convocherà Hatice al suo studio per dirle che è sorto un grande problema: "Abbiamo riscontrato un ittero nel sangue di Sirin, dobbiamo rimandare il trapianto.". La dottoressa assicurerà che Sirin non corre alcun pericolo e per lei basterà una breve terapia, ma non potrà donare il midollo fino a quando il problema non sarà rientrato. Hatice sarà molto preoccupata per Bahar, perché la sua situazione è molto grave e la donna non può aspettare ancora a lungo per ricevere il midollo.

La malattia di Bahar scoperta per caso

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar ha scoperto di avere una grave forma di anemia. Ha avuto diversi mancamenti nelle ultime settimane, ma si pensava che dipendesse solo dalla stanchezza. Bahar ha una vita molto impegnata e tra bambini e lavoro è sempre di corsa. La preoccupazione è arrivata quando Bahar è stata scippata per strada ed è stata ferita lievemente a un ginocchio. Quello che doveva essere qualche graffio è diventato una ferita che non smetteva di sanguinare e questo ha messo in allarme i medici. Bahar è gravemente malata e deve sottoporsi al più presto a delle trasfusioni. Il medico le ha detto che se non funzionerà questa terapia, dovrà sperare nel trapianto del midollo.