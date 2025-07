Arif regalerà un ciondolo a forma di cuore a Bahar per il suo compleanno nelle prossime puntate de La forza di una donna e ci saranno anche tanti altri dono per la festeggiata.

Le anticipazioni rivelano che, grazie al denaro che riceverà per l'abito di nozze di Ceyda, Enver comprerà una lavatrice e un telefono a Bahar, la quale resterà senza parole per questi enormi regali. Quando spegnerà le candeline, Bahar esprimerà un solo desiderio: che tutti restino uniti come in quel momento.

Una grande ricompensa per Enver

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver riceverà un grossa somma denaro per aver cucito l'abito di nozze di Ceyda.

L'uomo sarà molto contento di tutto questo, soprattutto perché i soldi arriveranno proprio il giorno del compleanno di Bahar e quindi Enver potrà festeggiare al meglio questo evento. L'uomo chiederà a Doruk e Nisan di non dire nulla alla loro madre, perché vuole farle una sorpresa. Enver busserà alla porta di Yeliz, ricordandole che, per Bahar, è un giorno speciale e che dopo cena ci sarà una torta per lei. "Le comprerò una lavatrice", dirà Enver orgoglioso e felice prima di andare da Arif che lo accompagnerà volentieri al negozio di elettrodomestici. Mentre i due si troveranno per strada, arriverà una telefonata da parte di Ceyda che avrà un'idea per far risparmiare Enver. La donna spiegherà che la moglie di Hikmet le ha comprato una nuova lavatrice e quindi quella che lei usa potrebbe venderla a Enver per pochi soldi.

L'uomo accetterà, e con quello che risparmierà, andrà a compare un telefono per Bahar: sarà questo il regalo che faranno i bambini alla loro mamma. Arif proporrà di fare anche lui un regalo alla donna e Enver non potrà che esserne molto felice. Dopo aver visto Arif e Bahar ballare alle nozze di Ceyda, Enver non avrà più dubbi sui sentimenti dell'uomo e lo aiuterà a scegliere il suo dono.

La festa in onore di Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Enver e Arif andranno in gioielleria per scegliere una collana da regalare a Bahar. La timidezza spingerà Arif a scegliere un piccolo quadrifoglio: "Bahar ha bisogno di fortuna", dirà a Enver che però lo indirizzerà su un altro regalo.

Alla fine Arif, comprerà un ciondolo a forma di cuore: quando arriverà la sera ci sarà una piccola festa a casa di Bahar per festeggiare il suo compleanno. Nisan inviterà la nonna Hatice e ci saranno anche Musa e i suoi bambini, oltre a Yeliz, Ceyda e Arif. Quando spegnerà le candeline, Bahar avrà un solo desiderio: che tutti restino così uniti come in quel momento, perché niente è più importante di questo. La festeggiata aprirà con gioia ed emozione i regali degli invitati, ringraziando poi di cuore Enver per le grandi sorprese che ha preparato. Quando arriverà il momento di Arif, l'uomo esiterà per timidezza dicendo che preferisce che Bahar apra il suo pacchetto in un secondo momento. Ceyda, tuttavia, insisterà e lo convincerà a consegnare il suo regalo alla festeggiata.

Bahar sarà felice quando riceverà il ciondolo a forma di cuore: la sua reazione, tuttavia, sarà condita da un certo imbarazzo. Si limiterà a ringraziare Arif che resterà al suo posto. Ceyda proverà a rompere il ghiaccio chiedendo di vedere il ciondolo da vicino e Arif terrà a precisare che lui avrebbe scelto il quadrifoglio, ma Enver ha insistito per il cuore. L'atteggiamento dell'uomo farà tenerezza a tutti e strapperà un sorriso a Bahar che indosserà la collana e riceverà molti complimenti.

Bahar e Arif devono vivere lontani per un po'

Nelle puntate in onda in Italia, Arif ha già conquistato il cuore di Nisan e Doruk che, in lui, vedono quella figura paterna che tanto manca loro. Bahar ha stretto una profonda amicizia con l'uomo, sempre pronto ad aiutarla in ogni situazione, ma per il momento nessuno dei due ha voluto fare un passo in più verso l'altro.

Tra Arif e Bahar tutto sembrava volgere verso l'inizio di una bellissima storia d'amore, ma i due non hanno avuto il tempo per vivere al meglio tutto questo. Bahar, infatti, ha dovuto trasferirsi a casa di Hatice e ha lasciato il quartiere. Arif ha salutato con nostalgia Bahar e i suoi bambini e li ha accompagnati alla nuova sistemazione, senza nessuna certezza di rivederli. Bahar, infatti, ha spiegato ad Arif che non sa quanto tempo di vorrà per guarire e come sarà il decorso della sua malattia e per questo non gli ha chiesto di tenerle libera la casa che aveva affittato.