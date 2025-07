Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp scoprirà che la sua famiglia è in pericolo per colpa di Piril, Suat e Sirin. Deciso a proteggerli, si presenterà alla porta di Bahar, lasciandola senza fiato: davanti a lei ci sarà l’uomo che credeva morto. Con le lacrime agli occhi, Bahar lo abbraccerà stretta, incredula di rivederlo dopo anni di dolore e solitudine.

Sarp torna per salvare la sua famiglia e sconvolge Bahar

Sarp scoprirà che la sua famiglia è in pericolo. Dietro ci sono le macchinazioni di Piril e Suat, che faranno di tutto per sbarazzarsi di Bahar e si avvarranno della collaborazione di Sirin, consci dell'odio che la ragazza prova per la sorellastra.

Sarp scoprirà il loro piano e sarà pronto a fare di tutto pur di salvare la sua famiglia e per prima cosa vorrà che Bahar sappia che è in vita.

Nel frattempo, Bahar starà parlando con Ender, perché, a quanto pare, l'uomo ha scoperto qualcosa in merito alla morte di Sarp. Bahar insisterà affinché l'uomo le racconti che cosa è successo il giorno dell'incidente, ma, proprio in quel momento, qualcuno suonerà con insistenza il campanello.

Bahar apre la porta e si ritrova davanti Sarp

"Io vado ad aprire, ma tu non muoverti di qui", dirà Bahar a Ender, senza immaginare la scena che di lì a poco si sarebbe trovata davanti. Perché la donna si troverà alla porta Sarp: davanti ai suoi occhi, e con gli occhi lucidi, ci sarà l'uomo della sua vita, l’uomo che lei credeva morto.

Bahar non riuscirà a crederci e con le lacrime agli occhi lo abbraccerà. Assisteranno alla scena Ender, Hatice, Ceyda, Yeliz, ma anche i piccoli Nisan e Doruk, che decideranno di non fare nulla e di spostarsi a casa di Ceyda per lasciarli da soli.

Sarp avverte Bahar del pericolo e lascia la famiglia in lacrime

"Amori miei, quanto mi siete mancati", dirà Sarp tra le lacrime e Bahar non riuscirà ancora a credere ai suoi occhi. Sarp, però, la informerà di ciò che sta accadendo: "Bahar, la tua vita è in pericolo. Ti prego, devi stare attenta fino a quando non tornerò a salvarti, ok?". "Ti prego Sarp, non andare via, non lasciarmi sola", urlerà lei, ma è chiaro che lui non si potrà trattenere a lungo.

In quel momento arriverà Doruk, che resterà un po' sconvolto dalla presenza del padre. Quando è successo l'incidente del traghetto lui era molto piccolo e negli anni lo ha visto solo in fotografia. Non gli farà grandi feste, anzi, andrà al suo letto e se ne andrà a dormire. Mentre Bahar andrà a parlargli, Sarp se ne andrà via.

La sua partenza renderà molto triste non solo Bahar, ma anche Nisan, che a causa dell’emozione del momento non è riuscita a salutare suo padre, rimanendo in silenzio con le lacrime agli occhi per la mancanza che sente già dentro di sé.