Sirin, disperata, si pentirà del male commesso a Bahar nelle prossime puntate de La Forza di una donna: "Sorella perdonami", dirà in lacrime, "Sarp ti ha sempre amata", ammetterà.

Le anticipazioni rivelano che Sirin vivrà un momento di profonda paura quando rischierà di perdere Hatice in un incidente. La ragazza, convinta che una buona azione possa aiutare sua madre a guarire, si pentirà di aver rovinato la vita a sua sorella e andrà da lei. Bahar perdonerà Sirin, preoccupata per tutta la situazione.

L'incidente che cambierà tutto

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar dovrà sopportare ancora a lungo la cattiveria e la gelosia di Sirin.

Quest'ultima, infatti, farà di tutto per rendere la vita impossibile a sua sorella e farle credere di aver avuto una relazione con Sarp. Tutto l'odio della ragazza, però, arriverà a un punto di forte pentimento quando rischierà di perdere la persona più importante della sua vita: Hatice. Tutto avrà inizio quando Bahar si sentirà male e Arif, Sarp e Hatice correranno al pronto soccorso, temendo una ricaduta della sua malattia. Arif sarà alla guida, mentre Hatice sarà seduta accanto a lui e Sarp si sistemerà dietro con Bahar, venuta tra le sue braccia. Il panico prenderà il sopravvento per Arif che passerà con il rosso e andrà ad impattare con un'auto. Il colpo metterà tutti a dura prova, ma a peggiorare nettamente la situazione sarà l'arrivo di un tir che travolgerà l'auto.

L'incidente si rivelerà sin da subito molto preoccupante: Bahar, Hatice e Sarp saranno in condizioni gravissime e dovranno sottoporsi ad un intervento. Per Arif andrà un po' meglio, perché se la caverà con qualche frattura ma non sarà in pericolo di vita. Sirin vivrà dei giorni terribili nella paura di perdere sua madre e dovrà occuparsi da sola di Nisan e Doruk, visto che Enver a causa della brutta notizia avrà dei problemi al cuore. Mentre aspetteranno di sapere l'esito dell'intervento, i bambini spiegheranno a Sirin che facendo delle buone azioni si possono ottenere dei miracoli. Nisan e Doruk inizieranno con il dare del cibo ai piccioni e del latte a un gatto. Subito dopo queste due azioni, arriverà la telefonata dall'ospedale in cui emergerà che Bahar è fuori pericolo e sta decisamente meglio.

La grande paura di Sirin

Nelle prossime puntate della soap, Bahar si riprenderà lentamente, mentre per Sarp e Hatice l'intervento sarà molto lungo e complicato. Sirin non considererà le parole dei nipoti e spiegherà loro che è una sciocchezza credere che il cibo agli animali abbia cambiato il corso degli eventi. Quando Sirin verrà a sapere che sua madre è ancora in sala operatoria, si troverà di fronte a un senzatetto e sarà tentata di aiutarlo, ma poi desisterà. Poco dopo, anche a lei arriverà la telefonata tanto attesa: Hatice è uscita dalla sala operatoria ed è in terapia intensiva. La ragazza correrà in ospedale per riabbracciare sua madre e parlerà con Enver che le dirà di aver già visto che la donna sta meglio.

Sirin si preparerà per la terapia intensiva quando Jale andrà di corsa nella stanza di Hatice e sarà chiaro che è successo qualcosa di grave. In preda alla disperazione, Sirin si ricorderà delle parole di Nisan e Doruk e correrà nella stanza da Bahar. "Sorella perdonami", implorerà in lacrime, sinceramente pentita per tutto il male commesso. "Ho inventato tutto, Sarp ti ha sempre amata", dirà Sirin spiegando ogni suo piano per metterla contro suo marito. Sirin confesserà di aver detto agli uomini di Sarp che lei e i bambini erano morti e ribadirà che Sarp l'ha sempre rifiutata dicendole che amava solo sua moglie. Il pianto disperato di Sirin farà preoccupare Bahar che, impietosita dal suo stato, la perdonerà.

La convivenza disastrosa di Bahar e Sirin

Nelle puntate in onda in Italia, Srin ha detto ai suoi che non vuole vivere con Bahar. Quest'ultima si è trasferita a casa di Hatice con i bambini per affrontare al meglio la sua malattia, ma Sirin non è stata affatto accogliente. La ragazza è sempre più gelosa del rapporto che Bahar sta costruendo con i suoi genitori, in particolare con Enver, e vuole che torni alla sua casa. Sirin ha capito che il punto debole della sorella sono i bambini e per questo andrà da Nisan per farle sapere che la sua mamma sta morendo. Questo colpo basso ha fatto ottenere a Sirin quello che voleva, visto che Bahar è andata immediatamente via dalla sua casa, ma Enver è andato via con lei.