Manuel confiderà a Jana che ha venduto il suo aereo per liberare Romulo nella puntata de La Promessa di domenica 13 luglio: "Non ho più un centesimo", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Manuel sarà preoccupato perché non ha più il denaro per rifarsi una vita con Jana. Quest'ultima lo incoraggerà e si congratulerà per la sua generosità. Nel frattempo, Cruz temerà uno scandalo perché è in giro la voce del tradimento di Alonso.

Il prezzo della libertà di Romulo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Romulo sarà accolto a braccia aperte da tutti al palazzo dopo essere stato rilasciato.

La versione ufficiale sarà che Burdina non ha trovato elementi utili a trattenere il maggiordomo in carcere nonostante la sua confessione. Ma come andranno davvero le cose? Manuel spiegherà tutto solo a Jana e le chiederà di non rivelare a nessuno il motivo della scarcerazione di Romulo. Il marchesino andrà a trovare la sua fidanzata e le spiegherà di aver corrotto il sergente. "Gli ho dato tutti i miei risparmi e ho venduto l'aereo per la libertà di Romulo", dirà. Jana sarà molto colpita dal gesto, soprattutto considerando quanto Manuel tenesse all'aereo. "La libertà del signor Baeza vale di più", terrà a precisare il marchesino, per niente pentito della sua scelta. "Non ho più un centesimo", dirà Manuel, "E questo rende la nostra situazione ancora più complicata".

Il marchesino spiegherà che aveva messo da parte dei soldi per vivere con Jana senza l'aiuto dei suoi genitori. "Noi ci amiamo, ce la faremo", risponderà la cameriera, orgogliosa del gesto di generosità di Manuel.

Cruz temerà l'ennesimo scandalo

Nella puntata della soap in onda domenica 13 luglio, Cruz confiderà a Petra che il tradimento di Alonso è sulla bocca di tutti. "Qualcuno ha sparso la voce", rivelerà la marchesa alla governante chiedendole di aiutarla a scoprire il colpevole. Petra consiglierà a Cruz di non smentire la notizia perché questo alimenterebbe ancora di più i sospetti sul suo matrimonio. La marchesa avrà un'altra idea per mettere a tacere i pettegolezzi: "Organizzeremo una grande festa così tutti vedranno con i loro occhi che io e Alonso non siamo in crisi".

Anche questa iniziativa, tuttavia, verrà bocciata da Petra che ricorderà a Cruz il pericolo che si scopra che Catalina è incinta e Manuel sta con Jana. Nel frattempo, anche in cucina si parlerà del presunto tradimento di Alonso, ma la governante difenderà severamente l'onore della sua signora.

Pia ha capito che la vita di Romulo era a rischio in carcere

Nelle puntate precedenti, Pia è andata a trovare Romulo in carcere e ha notato che l'uomo stava male. La ex governante è corsa da Alonso per chiedere il suo aiuto, ma il marchese non ha potuto fare molto. Le condizioni di Romulo sono peggiorate, tanto che l'uomo ha scritto un testamento a favore di Pia e lo ha consegnato a Ricardo. Manuel non ha potuto restare indifferente a questa situazione e si è detto pronto a tutto pur di salvare Romulo dal carcere.

Il marchesino ha parlato con Burdina che in un primo momento ha negato il suo aiuto, ma poi ha accettato il denaro che gli era stato offerto. Il sergente ha giustificato la sua decisione sulla scarcerazione dicendosi certo che Romulo non costituisce un pericolo per la società.