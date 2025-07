José Juan arriverà a La Promessa nella puntata di venerdì 18 luglio e affronterà Julia: "Curro ti sposerà con le buone o le cattive".

Le anticipazioni rivelano che l'ex soldato spiegherà a Julia che Paco sognava per lei un bel futuro e Curro glielo darà diventando suo marito. José continuerà a credere che il signorino sia il colpevole della morte di suo fratello e per questo dovrà assumersi le sue responsabilità con Julia.

La visita inaspettata per Manuel e Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana rifiuterà la proposta di Cruz di andare a vivere con loro e si prenderà tempo per riflettere.

La reazione di Jana di fronte all'apertura dei marchesi turberà Manuel che parlerà con Curro dell'incontro con i suoi genitori. Il signorino proverà a comprendere le ragioni di Jana e spiegherà a Manuel che la ragazza dovrà rivoluzionare tutta la sua vita e non è facile. La conversazione dei due ragazzi sarà interrotta da Ricardo che annuncerà l'arrivo di un ospite inaspettato. Manuel e Curro si troveranno di fronte a Josè Juan, il fratello di Paco: "Sono qui per cercare Matilde", dirà. I tre ex commilitoni si siederanno e si racconteranno, ma Josè non potrà fare a meno di ricordare il suo defunto fratello. "Per voi tutto è finito dopo la guerra, ma per me gli incubi continuano", dirà. Curro ricorderà al suo amico che per nessuno è stato facile tornare alla propria vita, ma José non darà peso alle sue parole e continuerà il suo triste sfogo.

L'arrivo di Julia interromperà i ragazzi: "Don Ricardo mi ha detto che c'è una visita", dirà la ragazza, curiosa di sapere chi sia l'ospite in questione.

Il piano di José Juan per Julia

Nella puntata de La Promessa di venerdì 18 luglio, Julia si troverà faccia a faccia con suo cognato che continuerà a chiamarla Matilde. Quando resterà da solo con la ragazza, Josè la rimprovererà per essere sparita. Julia spiegherà di essere andata al palazzo per conoscere Curro e capire com'è morto davvero il suo fidanzato Paco. "Non tornerò a casa", preciserà Julia a José che le rivelerà il vero motivo della sua visita. "Curro deve rimediare alla morte di Paco e deve sposarti", dirà, "In questo modo avrai un futuro come voleva mio fratello".

Julia proverà ad opporsi, ma José sarà molto chiaro: "Curro ti sposerà con le buone o con le cattive".

L'amicizia con Paco e José e la tragedia che ha diviso tutti

Curro e Manuel hanno conosciuto José Juan in guerra, insieme a suo fratello Paco. I quattro soldati hanno condiviso i terribili momenti al fronte facendosi forza l'uno con l'altro ed è nata un'amicizia speciale tra Curro e Paco. In quel periodo, il signorino era sprezzante del pericolo e spesso si lanciava nel campo di battaglia, perché soffriva per Martina. Manuel, con l'aiuto di José e Paco, hanno portato via Curro dal campo per coinvolgerlo in una missione nel bosco. Qui i quattro ragazzi si sono lasciati andare a piccoli momenti di pausa e in particolare Curro ha spinto tutti a riposare un po'.

Proprio in questo momento di distrazione c'è stato un attacco da parte dei nemici e ad avere la peggio è stato Paco. José ha subito accusato Curro per la morte di suo fratello e questo rimorso accompagna il giovane anche a distanza di molto tempo.