Alonso si rifiuterà di seppellire Jana nella tomba di famiglia nelle puntate de La Promessa dal 22 al 28 dicembre: questo farà infuriare Manuel che si sentirà tradito anche da suo padre.

Le anticipazioni rivelano che Alonso riceverà un ammonimento dalla casa reale. Pur di non perdere il marchesato, l'uomo eviterà qualunque situazione che potrebbe apparire come una provocazione al re. Seppur a malincuore, spiegherà a Manuel che essendo stato al centro di uno scandalo con il suo matrimonio, Jana non sarà considerata una De Lujan.

La lettera della casa reale farà tremare La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la morte di Jana cambierà tutto per Manuel e la sua famiglia. Oltre al dolore per la grave perdita, Alonso dovrà pensare anche a salvare il marchesato. Al palazzo, infatti, arriverà una lettera da parte della casa reale che metterà in discussione il titolo di Alonso. Al centro dello scandalo ci sarà la paternità di Curro, resa pubblica dei giornali e per questo il marchese vedrà tutti i sacrifici di una vita andare in fumo. Leocadia inviterà Alonso a restare lucido e gli farà notare che quella lettera è solo un ammonimento. La donna si offrirà di partire e di affidarsi a un suo contatto per risolvere la situazione.

Nel frattempo, bisognerà pensare ai funerali della povera Jana che tutti piangeranno a La Promessa. A questo proposito, Manuel avrà uno scontro durissimo con suo padre. Alla luce degli ultimi fatti che hanno coinvolto la famiglia, compreso l'arresto di Cruz, Alonso comunicherà a suo figlio che Jana non potrà essere seppellita con i De Lujan. Questa notizia farà infuriare Manuel che ancora una volta si sentirà offeso e incompreso.

Manuel profondamente deluso da entrambi i suoi genitori

Nelle puntate de La Promessa dal 22 al 28 dicembre, Alonso spiegherà a Manuel che la sua decisione non è dettata dal disprezzo per Jana. "Dobbiamo porre rimedio a quello che sta succedendo al marchesato", dirà l'uomo, parlando a suo figlio del contenuto della lettera del re.

"Perderemo tutto", aggiungerà Alonso, "Per l'illegittimità del titolo di Curro e perché tu hai sposato una cameriera". Il marchese temerà che seppellire Jana possa essere visto come una provocazione. "Non mi importa del titolo" urlerà Manuel a suo padre, "Jana e mio figlio meritano dignità". Le parole del marchesino, tuttavia, non serviranno a nulla. A confortare il marchesino penserà Maria che, seppur sconvolta dalla perdita della sua amica, aiuterà Manuel ad accettare la decisione di suo padre.

Perché non può essere stata Cruz a sparare a Jana?

Con la morte di Jana si chiude un capitolo importantissimo de La Promessa, perché la protagonista principale fino a questo momento è stata lei. Le storie prenderanno una piega diversa e resteranno comunque avvincenti: innanzi tutto, bisognerà scoprire chi c'è davvero dietro la fine di Jana.

La ragazza, infatti, morirà quando ormai sembrava fuori pericolo. Nelle puntate precedenti, Jana si è svegliata e ha riportato la speranza nel cuore di tutti. Il medico ha assicurato che si sarebbe ripresa, ma allora cosa è successo? Qualcuno ha agito mentre Jana era in fase di guarigione e non può essere stata Cruz, visto che era rinchiusa in una stanza del palazzo. A Curro non sfuggirà questo particolare e dopo i giorni di dolore inizierà le sue indagini. Leocadia, nel frattempo, sta guadagnando terreno: Cruz è in carcere e lei può agire indisturbata per arrivare alla vetta.