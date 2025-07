Le novità della programmazione Mediaset per la stagione tv 2025/2026 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Silvia Toffanin in prima serata su Canale 5.

La conduttrice sarà al timone di un nuovo ciclo di appuntamenti con This is me e condurrà una versione speciale di Verissimo.

Per le fiction, invece, non ci sarà spazio per la presenza di Can Yaman: l'attore turco risulta fuori dai prossimi progetti del Biscione e non sarà presente nel cast della terza stagione di Viola come il mare, confermata nel palinsesto Mediaset.

Can Yaman fuori dai palinsesti Mediaset 2025/2026

Can Yaman, dopo il buon successo di Viola come il mare e l'inaspettato flop della serie turca Il Turco trasmessa in esclusiva in chiaro da Canale 5, risulta fuori dalla programmazione Mediaset della stagione tv 2025/2026.

Per Yaman non è in programma nessuna fiction su Canale 5 anche se, gli spettatori, potranno vederlo in prime time su Rai 1 nel corso della stagione autunnale con la prima stagione di Sandokan.

Viola come il mare 3, però, è confermata nel palinsesto Mediaset: al posto di Can Yaman ci sarà Rodrigo Guirao Diaz, attore spagnolo che ha partecipato a diverse fiction di successo su Rai 1.

Saranno diverse le novità in serbo in vista della nuova stagione televisiva.

Silvia Toffanin torna in prima serata

Le novità della programmazione Mediaset 2025/2026, inoltre, prevedono anche il ritorno sul piccolo schermo di Silvia Toffanin nella fascia di prima serata.

La conduttrice in autunno sarà al timone di un nuovo ciclo di appuntamenti con This is me, lo show testato lo scorso anno per celebrare la storia ventennale di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi.

Questa volta, invece, verranno celebrate le carriere di volti importanti dello spettacolo, del cinema e della musica tra cui Lorella Cuccarini.

In primavera, invece, Silvia Toffanin approderà nuovamente in prime time con la versione serale di Verissimo: questa volta la conduttrice si ispirerà al format de L'intervista, condotto e portato al successo da Maurizio Costanzo, in cui intervisterà anche i volti noti della politica italiana.

Il successo auditel di Silvia Toffanin nel daytime pomeridiano di Canale 5

Nella passata stagione tv, Silvia Toffanin ha condotto con successo l'edizione pomeridiana di Verissimo, in onda al sabato e alla domenica pomeriggio.

Il talk show ha registrato una media di circa 2 milioni di spettatori in daytime, riuscendo a raggiungere la soglia del 19% di share e punte di oltre 2,5 milioni di spettatori con uno share del 22%.

Dati che hanno permesso alla trasmissione di vincere la gara auditel del pomeriggio, battendo la concorrenza Rai.