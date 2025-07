Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano la morte di uno dei protagonisti e nuove indagini della polizia. Nelle puntate disponibili da lunedì 21 a venerdì 25 luglio su Mediaset Infinity, Serdar minaccerà Yekta, ma il suo corpo verrà poi ritrovato in una discarica. Nel frattempo, Ilgaz e Ceylin cercheranno il proiettile scomparso durante la sparatoria in cui è morto Burak. Intanto, Haluk vorrà vendicarsi di Ilgaz, ritenuto colpevole di aver ucciso suo nipote, e si alleerà con Yekta.

Serdar minaccia Yekta e viene ucciso

La scomparsa misteriosa di Serdar terrà banco anche nelle prossime puntate.

L’amico fuggitivo di Cınar si metterà in contatto con l’avvocato Tilmen. Serdar minaccerà Yekta e pretenderà denaro e un passaporto falso. Tuttavia, i piani del ragazzo verranno interrotti da qualcuno che lo ucciderà: il corpo verrà ritrovato in una discarica con diverse ferite, ma inizialmente la polizia non riuscirà a individuare un colpevole. Ci sarà poi una svolta sorprendente quando Mustafa verrà fermato con il passaporto di Serdar e confesserà di essere stato lui a togliergli la vita. Tale confessione, però, solleverà i dubbi di Ilgaz ed Eren, che faticheranno a credergli.

Haluk vuole vendicarsi di Ilgaz e chiede aiuto a Yekta

Verrà trattata anche la storyline legata alla morte di Burak.

Ilgaz e Ceylin si recheranno alla villa di Haluk per cercare il proiettile scomparso, ossia il bossolo che servirà come prova per scagionare Ilgaz dall’accusa di aver ucciso il giornalista con un solo colpo. Parallelamente, Haluk sarà disperato per la tragica fine di suo nipote Burak e vorrà vendicarsi di Ilgaz, che ha sparato al ragazzo. Haluk chiederà aiuto a Yekta, al quale offrirà un appartamento in cambio della sua totale fedeltà. Ci sarà spazio anche per nuove indagini: Ceylin riceverà una telefonata da Arda, preoccupato per la scomparsa di sua moglie e di sua figlia. L’avvocata si recherà a casa dell’uomo, trovando tracce di sangue dappertutto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilgaz ha ucciso Burak

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, Burak ha saputo da suo nonno che la polizia sarebbe arrivata alla villa per arrestarlo e ha tentato la fuga. Il giornalista ha colpito Metin e gli ha rubato l’arma, scappando in giardino, dove è stato raggiunto da Ilgaz ed Eren. Burak ha sparato all’ispettore, ferendolo gravemente, mentre Ilgaz ha sparato in aria per intimargli di arrendersi, ma la situazione è precipitata. Burak non si è fermato e Ilgaz è stato costretto a colpirlo con un proiettile. I due feriti sono stati portati in ospedale e, mentre Eren è stato operato ed è sopravvissuto, per Burak non c’è stato nulla da fare.