Durante la prima puntata di Temptation Island, la coppia formata da Sonia M. e Alessio è stata la più discussa: lei ha richiesto il falò di confronto anticipato, ma lui non si è presentato perché non voleva abbandonare il programma così presto, affermando di aver studiato le dinamiche del reality per cercare di restare in gioco più a lungo. In un'intervista a Coming Soon, Alfonso D'Apice, ex protagonista del docu-reality, ha criticato il suo atteggiamento: "Vorrei capire cosa si è studiato del programma, visto che regna la verità".

Alessio: 'Mi sono studiato il programma', D'Apice attacca: 'Sono rimasto allibito'

In occasione della prima puntata di Temptation Island, Sonia M. ha deciso di richiedere il falò di confronto anticipato dopo aver visto un video del suo fidanzato in cui sosteneva di non averla mai amata. Dopo essere stato informato della richiesta della partner, Alessio è andato in crisi: "Io mi sono studiato questo programma. Questa per me è l'occasione della vita".

Nel corso di un'intervista, l'ex protagonista Alfonso D'Apice ha raccontato di aver seguito l'esordio di Temptation Island e ha espresso un giudizio negativo su Alessio: "Sono rimasto allibito dal suo comportamento. Ha detto che si è studiato il programma e che questa era l’occasione della sua vita… vorrei capire cosa si è studiato?

A Temptation regna la verità, quindi non capisco proprio". Infine, Alfonso ha detto di aver visto riscontri positivi su tutti gli altri partecipanti.

Temptation Island fa uno strappo alla regola con Sonia M.

Durante le anticipazioni di Temptation Island, il conduttore Filippo Bisciglia aveva annunciato “cose mai accadute prima”. A quanto pare non si trattava di una frase sensazionalistica, ma di un dato di fatto, visto che il programma per la prima volta è andato contro il proprio regolamento. Sonia M. ha avuto la possibilità di restare nel villaggio delle fidanzate, nonostante avesse chiesto il falò di confronto anticipato e avesse deciso, successivamente, di abbandonare il programma. Sono state le altre fidanzate a chiedere alla produzione di poter lasciare Sonia insieme a loro.

Al contrario, il suo partner Alessio ha dovuto lasciare il programma.

Il percorso di Alfonso D'Apice

Alfonso D'Apice ha partecipato al docu-reality di Canale 5 in coppia con Federica Petagna.

All'interno del villaggio delle fidanzate, lei ha legato molto con il tentatore Stefano Tediosi. Al momento del falò di confronto anticipato, la coppia aveva deciso di uscire separatamente. In un secondo momento, i due avevano scelto di darsi un'ulteriore possibilità, ma Federica ha successivamente interrotto la relazione per intraprendere una storia con Stefano.

Successivamente, Federica e Alfonso si sono ritrovati come concorrenti nella casa del Grande Fratello. Oggi, Federica è fidanzata con Stefano, mentre Alfonso ha una relazione con Chiara Cainelli, conosciuta all'interno del reality show.