Giovedì 10 luglio andrà in onda il secondo appuntamento con Temptation Island, dove, secondo le anticipazioni, uno dei fidanzati richiederà un falò di confronto immediato con la propria compagna. Al momento non è stata svelata l'identità della coppia, mentre si sa che Antonio si lascerà andare all'ennesimo sfogo in spiaggia dopo aver visto un video della fidanzata Valentina. Ci saranno altri momenti di tensione nel villaggio dei fidanzati, con uno dei protagonisti che rovescerà un tavolo in preda alla rabbia.

Nuovo falò immediato nella seconda puntata di Temptation Island

I promo che Mediaset sta trasmettendo in questi giorni, relativi a ciò che succederà nell'appuntamento in onda giovedì 10 luglio, preannunciano una puntata ricca di colpi di scena e momenti di alta tensione nel villaggio.

Si assisterà a un nuovo falò di confronto che verrà richiesto da uno dei fidanzati, la cui identità non è stata ancora svelata. Solo nel corso della puntata si scoprirà l'identità della coppia in questione e cosa ha portato il fidanzato a richiedere un confronto alla compagna a pochi giorni dall'inizio del reality.

Ennesimo sfogo di Antonio: anticipazioni del 10 luglio

I video pubblicati in anteprima sulle pagine ufficiali di Temptation, mostrano anche Valentina in barca con uno dei tentatori. Le immagini mostrano lei mentre poggia affettuosamente la testa sulla spalla del tentatore e questo potrebbe essere la causa dell’ennesimo sfogo dell'ennesimo sfogo del fidanzato Antonio, che, in spiaggia, darà vita all'ennesimo show, nel tentativo di passare come la vittima della situazione.

Alta tensione anche per le restanti coppie di Temptation, come ad esempio quella formata da Marco e Denise. Pare che quest'ultima si sia avvicinata al tentatore Flavio e questo avrebbe scatenato la rabbia del fidanzato che, come mostrano i video, rovescerà un tavolo. Come anticipato da Filippo Bisciglia sul finire della prima puntata, verrà svelato anche il destino della coppia formata da Sonia M. e Alessio. Lei, dopo che Alessio non si era presentato al falò, aveva deciso di lasciare il programma, ma la produzione le ha chiesto di restare per continuare il suo percorso da single nel villaggio. Resta ancora da capire quale sarà invece il destino dell'ex Alessio.

Temptation Island 2025 parte con il botto

Temptation Island resta il programma estivo più amato, come dimostrano gli ascolti registrati lo scorso 3 luglio in occasione del debutto della nuova edizione. Il reality ha tenuto incollati alla tv quasi 3 milioni e mezzo di spettatori per uno share del 27,8%, vincendo senza fatica la gara degli ascolti della prima serata. La prima puntata di questa nuova edizione ha persino fatto meglio di quella dello scorso anno che si era fermata al 24,88% di share. Un successo sempre crescente per il reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che, ancora una volta, dimostra di non sbagliare un colpo.