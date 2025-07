Nelle prossime puntate de La forza di una donna verrà svelato un retroscena: dopo la caduta dalla nave, Sarp è stato salvato da Piril, che con il suo yacht lo ha trovato mentre stava per annegare. Da quel momento la sua vita è cambiata: Piril e Suat hanno iniziato a manipolarlo, convincendolo di chiamarsi Alp e allontanandolo da Bahar e dai figli.

La caduta di Sarp dalla nave

Fin dalle prime puntate de La forza della donna, si è parlato dell'incidente sulla nave che ha coinvolto Sarp e che ha fatto credere a tutti che l'uomo fosse morto in mare, anche se il suo corpo non è mai stato recuperato.

Si è saputo che dietro la caduta in mare si nasconde la mano di Sirin.

Ossessionata da Sarp, si è trovata sulla nave insieme a lui e ci ha provato, ma quando lui le ha detto a chiare lettere che non le interessava, in quanto innamorato di Bahar, la ragazza ha urlato davanti a tutti che Sarp l'aveva molestata. Tra linciaggio e varie colluttazioni, il ragazzo è caduto in mare e da quel momento non si sono più avute sue notizie.

Sarp vive come Alp, manipolato da Suat e la moglie Piril

Solo successivamente si scoprirà che Sarp in realtà è vivo e che conduce una nuova vita con il nome di Alp. Ha sposato Piril e con lei ha avuto due gemelli, ma la sua vita e le sue emozioni sono totalmente manovrate da Suat, il padre di Piril, che farà di tutto per tenerlo lontano dalla sua vecchia vita, costruendo delle bugie atte solo a far soffrire Sarp, come quando Piril e Suat gli faranno credere che Bahar, Nisan e Doruk siano morti in situazioni tragiche.

Per rendere la cosa più vera, faranno installare nel cimitero tre lapidi con i nomi dei suoi cari, che lui andrà anche a visitare.

La bugia non durerà a lungo e, molto presto, Sarp vorrà rivelare tutta la verità a Bahar e ai suoi bambini.

Piril salva Sarp dopo la caduta, ma inizia la sua prigionia

Tuttavia, il giorno in cui deciderà di svelare la cosa a Enver, succederà un fatto imprevisto: Jülide, la madre di Sarp, morirà annegata in piscina. Le circostanze dell'incidente non sono ancora note, ma una cosa è certa: Sarp non saprà che la madre è morta, gli verrà detto che la donna abbia provato a uccidere i suoi nipoti e sia scappata via. In realtà, la donna verrà seppellita nella falsa tomba di Bahar.

Sarp soffrirà parecchio per la vicenda che riguarda la madre e si arrabbierà con Piril per continuare a chiamarlo Alp: "Ti ricordo che il mio nome è Sarp".

In quel momento, grazie a un flashback, si scoprirà come i due si sono conosciuti: è stata Piril, con il suo yacht, a trovare Sarp in mare dopo la caduta dalla nave, salvandolo da morte certa. Da lì, però, è iniziato anche il lavaggio del cervello che lo ha portato a diventare Alp.