In questi giorni il portale All Music Italia ha pubblicato la classifica delle copie che hanno venduto i cantanti dell'ultima edizione di Amici, e a sorpresa in vetta c'è Luk3. Il vincitore della categoria, TrigNO, è secondo davanti a Nicolò, mentre Senza Cri e Chiamamifaro chiudono con meno di mille copie a testa.

I dati sui dischi dei ragazzi della 24esima edizione

Tra circa un mese inizierà la 25esima edizione di Amici, ma sul web si sta parlando ancora di quanto hanno venduto i cantanti che hanno partecipato quest'anno.

Stando ai dati che ha pubblicato All Music Italia, Luk3 è l'allievo che ha riscosso più successo dopo la fine del programma: il giovane ha venduto 6.600 copie (il totale di copie fisiche e digitali) con 13 instore all'attivo.

Secondo posto in classifica per TrigNO, che con 19 instore è riuscito a vendere 5.500 copie, 900 in più rispetto a Nicolò (terzo con 4.600 copie e 21 instore).

Fuori dal podio, ma con un netto distacco, ci sono a pari merito Jacopo Sol e Antonia con 2.900 copie.

Meno di mille copie a testa, invece, per Senza Cri (900) e Chiamamifaro (650).

Il numero complessivo di copie che hanno venduto i sette cantanti di Amici 24, è di poco più di 25mila (quanto vale la certificazione per il disco d'oro).

siamo stupiti? assolutamente no e continueranno a fare peggio di edizione in edizione (petit mida e holden almeno hanno avuto gli inediti durante l’anno fortissimi sarah un post vittoria all’altezza) pic.twitter.com/SAwvUFCWOi — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) August 26, 2025

Il parere degli utenti di X

Sul web si parla di un crollo di vendite per i ragazzi di Amici, soprattutto se si paragonano i risultati degli allievi di quest'anno con quelli del recente passato come Angelina Mango, Mida e Holden.

"Siamo stupiti? Assolutamente no e continueranno a fare peggio", "Questo è successo perché negli ultimi anni hanno dato più spazio ai personaggi e meno al talento", "Il mercato è saturo dei talent", "Le responsabilità sono del programma, non sa valorizzare i veri talenti", "Ormai scelgono solo cantanti mediocri, ma di bell'aspetto", "Quando finisce il serale, non se li ricorda più nessuno", "Gli correggono la voce per farli sembrare bravi, e poi fuori viene fuori la mediocrità", si legge su X in questi giorni.

I cambiamenti tra i professori

Domenica 28 settembre andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2025/26 di Amici, e quel giorno saranno ufficializzati i sei professori del cast e i ragazzi che entreranno a far parte della nuova classe.

Da alcune settimane, però, sul web si parla di un cambiamento in arrivo nella commissione di ballo: Deborah Lettieri dovrebbe lasciare il posto a Veronica Peparini, che è già stata insegnante della scuola per circa un decennio.

Tutti gli altri docenti, invece, sarebbero stati riconfermati: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per la categoria canto, Alessandra Celentano e Emanuel Lo per la danza.