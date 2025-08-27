Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, rivelano che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) chiederà aiuto a Kemal per recuperare alcuni gioielli di Halit, venduti in passato per racimolare denaro con cui corrompere la segretaria del ginecologo quando aveva inscenato la gravidanza. L’uomo accetterà, ma in cambio chiederà all’ex moglie una notte di passione.

Yildiz decisa a riprendersi i gioielli di Halit

Yildiz scoprirà di aver perso il bambino che aspettava da Halit e gli farà credere di essere ancora incinta, finché deciderà di raccontargli la verità, dicendogli di aver perso il bambino a causa del troppo stress.

Halit si mostrerà comprensivo, tranquillizzandola: più avanti potranno avere un altro bambino. Comunicherà alla moglie dell'arrivo di alcuni esperti per valutare i gioielli di famiglia. Yildiz si troverà in difficoltà, poiché aveva venduto alcuni gioielli per procurarsi i soldi per corrompere la segretaria del ginecologo per fingere una gravidanza, sostituendoli con alcuni falsi, che verranno scoperti dagli esperti.

Kemal chiede a Yildiz Yilmaz una notte d'amore per aiutarla a riprendere i gioielli

Halit sospetterà subito che il personale possa aver rubato i gioielli, così licenzierà tutti, anche perché non avrà prove del furto, visto che le telecamere di sorveglianza sono state sabotate. Yildiz verrà ricattata dall'ex domestica Aysel, che pretenderà di essere riassunta: se non l'aiuterà, dirà a Halit di averla vista baciare Kemal.

Yildiz intuirà che potrebbe essere stato Kemal a manomettere le telecamere. La donna approfitterà di tale situazione per chiedergli di aiutarla a riprendere i gioielli per sostituirli a quelli falsi nella cassaforte di Halit.

Kemal accetterà di aiutare Yildiz, ma le chiederà in cambio di passare una notte con lui. Alla fine, la protagonista riuscirà a riprendere i gioielli, per convincere Halit che gli esperti fossero degli imbroglioni. In questo modo, anche la domestica Aysel verrà riassunta.

Halit ha minacciato Ender di interrompere ogni collaborazione con Osman

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine agosto su Canale 5, Ender ha organizzato una cena di lavoro tra Zehra e Osman, un individuo che ha la reputazione di essere un dongiovanni. Halit è andato su tutte le furie quando l'ha scoperto e ha minacciato l'ex moglie di interrompere ogni collaborazione con Osman.