Cambio di programmazione per Io sono Farah nel daytime pomeridiano di Canale 5 a partire dal 25 agosto.

Dopo due settimane di stop, i vertici Mediaset inizialmente avevano previsto la messa in onda dei nuovi episodi della serie, ma così non sarà.

La soap opera resta esclusa dal palinsesto del pomeriggio, per lasciare spazio ai nuovi episodi di If you love.

Mediaset festeggia con il successo di Io sono Farah in daytime: la soap arriva al 24% di share

L'appuntamento con Io sono Farah ha conquistato il pubblico di Canale 5 fin dal primo momento in cui è stata trasmessa.

La serie ha saputo appassionare una media di oltre 1,8 milioni di spettatori a puntata, arrivando anche al 24% di share.

Numeri decisamente importanti per Canale 5 che, grazie a questo prodotto, ha saputo rafforzare ancora di più la fascia pomeridiana estiva, superando ampiamente i dati Auditel della concorrenza.

Cambio di programmazione per Io sono Farah: dal 25 agosto ancora cancellata dal daytime di Canale 5

Proprio il grande successo Auditel aveva spinto i vertici Mediaset a sospendere la messa in onda della soap dall'11 agosto e per due settimane, così da non sprecare episodi in un periodo dell'anno considerato "morto" dal punto di vista televisivo.

Il ritorno della soap era inizialmente previsto per lunedì 25 agosto nella fascia pomeridiana, ma, alla fine, non sarà così.

Mediaset ha scelto di cambiare nuovamente la programmazione per accelerare il finale di If you love, l'altra soap opera turca che ha scelto di lanciare questa estate al pomeriggio, composta da 40 episodi.

Dal 25 al 29 agosto andranno in onda ancora due episodi consecutivi di If you love, mentre il ritorno di Io sono Farah è rimandato a data da destinarsi.

Futuro ancora incerto per le nuove puntate di Io sono Farah

Resta da capire quale sarà la collocazione della soap nel corso delle settimane del palinsesto autunnale di Canale 5, anche in relazione al nuovo palinsesto in arrivo.

Non si esclude che possa essere trasmessa al sabato pomeriggio, magari prima di Verissimo, al quale assicurerebbe un ottimo traino dal punto di vista Auditel.

Al tempo stesso, visto il grande successo riscosso in televisione, i vertici Mediaset potrebbero optare per la messa in onda degli episodi in streaming su Mediaset Infinity, come era già capitato in precedenza con altre serie televisive turche di successo, la cui fruizione venne resa disponibile soltanto sul web.