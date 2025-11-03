Bahar telefonerà ad Arif per avvisarlo che lei e i bambini stanno bene nella puntata de La forza di una donna di sabato 8 novembre: "Ti aspetterò", dirà l'uomo con amore. Le anticipazioni rivelano che Sarp permetterà a Bahar di effettuare soltanto una telefonata di pochi minuti e lei si sentirà sempre più in prigione. Durante la conversazione con Arif traspariranno una grande nostalgia e un sentimento sincero. Quando i due finiranno di parlare saranno in lacrime. Arif avrà l'incarico di informare Enver e Hatice che Bahar e i bambini stanno bene, perché la donna non potrà fare più di una telefonata.

La difficile convivenza di Bahar e Piril

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar sarà costretta a convivere con Piril e i gemelli e per le sarà una situazione difficilissima. Sarp non riuscirà a gestire molto bene la situazione, perché sarà impossibile nascondere per lui un maggiore interesse per la prima moglie e questo desterà una grande gelosia in Piril. Bahar, dal canto suo, non sembrerà per nulla interessata alle questioni di cuore e la sua unica preoccupazione sarà mettersi in contatto con i suoi genitori. A questo proposito, Sarp proverà ad impedire a Bahar di telefonare dicendole che non hanno un caricabatterie. La donna non si arrenderà e andrà da sola a cercarne uno, a costo di fare molta strada a piedi e al freddo.

Mentre Bahar sarà fuori, Sarp costringerà Leyla a telefonare a Enver e minacciarlo: se diranno a Bahar che Yeliz è morta, la sua vita sarà in pericolo. In questo modo, Sarp, scongiurerà la paura che sua moglie possa andare via dallo chalet a causa della tragedia accaduta alla sua amica. Quando Bahar tornerà a casa metterà il telefono sotto carica e appena sarà possibile telefonerà a casa. Sarp le raccomanderà di effettuare solo una chiamata e parlare con Enver e Hatice solo per pochi minuti: Bahar si sentirà sempre più in una prigione. La donna prenderà il suo telefono e si chiuderà in camera per sentire finalmente i suoi cari.

La telefonata tanto attesa per Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 8 novembre, Bahar telefonerà a Enver, ma l'uomo, vedendo un numero sconosciuto non risponderà.

Subito dopo, la donna proverà a sentire Arif che aprirà subito la chiamata e sarà molto emozionato nel sentire la sua voce. "Come stai? Come stanno i bambini?" chiederà l'uomo con ansia a Bahar che lo tranquillizzerà. "Posso telefonare solo a una persona", dirà la donna, "dì a tutti che sto bene". Bahar chiederà ad Arif se al quartiere vada tutto bene e lui esiterà, ma alla fine le mentirà ricordando la minaccia di Leyla al telefono. "Qui va tutto bene, io ti aspetterò". I silenzi tra Bahar e Arif diranno più delle parole: si percepirà tra i due un forte sentimento. Tutto quello che la donna riuscirà a dire sarà: "Stai attento". Quando chiuderà la chiamata, però, Bahar avrà le lacrime agli occhi e Arif guarderà con nostalgia alla finestra della sua casa, ormai vuota.

La notte che ha cambiato la vita di tutti a Tarlabaşı

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar era pronta a voltare pagina con il passato e a ricominciare con un nuovo lavoro al pub di Emre. Tutto sembrava finalmente andare per il meglio anche per Ceyda e Yeliz, decise a farcela da sole senza l'aiuto degli uomini. All'improvviso, però, tutto è cambiato in una notte. Sarp ha bussato alla porta di Bahar e ha portato via con sé lei e i bambini, mentre Ceyda, Yeliz e Hatice sono rimaste in casa. In quel momento sono arrivati gli uomini di Nezir e, una volta saliti al piano di sopra, hanno cercato Bahar, ma lei non c'era. Yeliz e Ceyda hanno spiegato che non sapevano dove fosse andata la loro amica e questo ha fatto infuriare i rapitori. Nella confusione è partito un colpo di pistola che è stato fatale per Yeliz che è spirata tra le braccia di Ceyda. Tutto a Tarlabaşı è cambiato a differenza di quello che Sarp ha raccontato a Bahar.