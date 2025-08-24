Cambio programmazione tv previsto dall'1 al 7 settembre nel palinsesto pomeridiano e serale di Canale 5. Le novità interesseranno l'appuntamento con La notte nel cuore, la serie turca che dallo scorso maggio sta appassionando una fetta crescente di spettatori di domenica sera. Eccezionalmente per quella settimana, la serie andrà in onda con un raddoppio in prime time, occupando anche il prime time del martedì.

Nel preserale, invece, spazio al ritorno di Avanti un altro: il game show, dal 1° settembre, prenderà il posto di Sarabanda.

La notte nel cuore raddoppia: cambio programmazione tv 1-7 settembre 2025

In seguito al ritorno in onda dopo la pausa estiva di due settimane, per La notte nel cuore sono in arrivo una serie di novità legate alla programmazione in prime time.

La soap opera, infatti, andrà in onda in vista del tutto eccezionale anche martedì 2 settembre, con una nuova puntata prevista dalle 21:35 alle 00:00 circa su Canale 5.

Tale appuntamento si aggiungerà a quello confermato di domenica 7 settembre, che terminerà poco prima della mezzanotte per lasciare spazio al consueto appuntamento con Pressing.

La forza di una donna anticipa, torna Avanti un altro con Paolo Bonolis

Cambiamenti di programmazione anche in daytime, dove dal 1° settembre l'appuntamento con La forza di una donna anticiperà la partenza, andando in onda dalle 15:45 alle 16:45 circa per trainare al meglio il talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.

Le modifiche riguarderanno anche il preserale di Canale 5 dato che, dal 1° settembre, non saranno trasmesse ulteriori nuove puntate di Sarabanda con Enrico Papi.

Il game show musicale chiuderà la stagione estiva il prossimo 31 agosto e, da lunedì 1° settembre, ci sarà spazio per il ritorno di Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

Il game show di Bonolis andrà in onda dal lunedì alla domenica dalle 18:45 alle 19:55 circa con puntate inedite che sfideranno l'appuntamento con Reazione a catena condotto da Pino Insegno, confermato per tutto il mese di settembre su Rai 1.

Stop per Sarabanda nel preserale tv Mediaset

Si conclude così l'avventura di Sarabanda che, in queste settimane estive, ha registrato una media di circa 2 milioni di spettatori nella seconda parte, arrivando al 18% di share.

Numeri discreti per il periodo estivo ma ritenuti evidentemente non sufficienti per far proseguire il programma anche nella stagione autunnale di Canale 5.

Al suo posto, quindi, dopo lo spostamento de La ruota della fortuna in access prime time (dove sta registrando ottimi ascolti) tornerà Avanti un altro e poi da gennaio ci sarà un nuovo game condotto da Max Giusti.