Gemma Galgani torna al lavoro prima di rimettersi in gioco nello studio di Uomini e donne. La storica dama del talk show di Maria De Filippi è stata immortalata in una serie di scatti pubblicati dal settimanale Nuovo, mentre prende le ordinazioni di alcuni clienti in un bar.

Secondo quanto riportato dalla rivista di gossip diretta da Riccardo Signoretti, la dama del Trono Over avrebbe accettato questo impiego per arrotondare.

Nuovo lavoro per Gemma Galgani lontana da Uomini e donne: 'Fa la cameriera'

L'estate di Gemma Galgani, lontana dai riflettori di Uomini e donne, è stata segnata anche dall'inizio di un nuovo lavoro.

La dama è stata immortalata a sorpresa in un locale di Saint-Vincent mentre prende le ordinazioni di alcuni clienti seduti al tavolo.

"Gemma arrotonda con un lavoretto estivo. Fa la cameriera in un bar", scrive la rivista Nuovo.

A settembre è previsto il ritorno di Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e donne

"Dà consigli sul menù, ma anche sulle questioni di cuore", ha rivelato un cliente, come riportato da Riccardo Signoretti sui social.

Tuttavia, malgrado questo nuovo impegno che l'ha vista protagonista in piena estate, Gemma non rinuncerà alla sua partecipazione nel parterre del trono senior di Uomini e donne.

Anche quest'anno, la dama sarà presente nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi, pronta a rimettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella, dopo le varie batoste sentimentali degli ultimi anni.

Flavio, da tentatore a Temptation Island al trono di Uomini e donne 2025/2026

In attesa di rivedere Gemma all'opera nello studio di Uomini e donne e scoprire se ci saranno nuovi cavalieri interessati a conoscerla e frequentarla, ci sono già le prime anticipazioni sul trono classico della stagione 2025/2026.

Flavio Ubirti, dopo essersi fatto conoscere come tentatore dell'ultima edizione dei record di Temptation Island, è pronto a rimettersi in gioco nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi nelle vesti di tronista.

Dopo aver conquistato il pubblico social del reality show, Flavio potrebbe fare incetta di corteggiatrici intenzionate a conoscerlo in questa nuova esperienza televisiva, prevista a partire dal 22 settembre su Canale 5.

Il talk show tornerà in onda dalle 14:45 alle 16:05, togliendo spazio alla soap turca Forbidden Fruit, che verrà ridotta in daytime, passando da un’ora a circa 30 minuti al giorno, con messa in onda prevista dalle 14:15 alle 14:45.