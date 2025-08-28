L'inizio de Il Paradiso delle signore 10 a partire dall'8 settembre sarà segnato dal ritorno di Adelaide a Milano dopo un periodo di assenza per le vacanze estive. La contessa deciderà di uscire pubblicamente allo scoperto con Marcello ma, al tempo stesso, continuerà a mentirgli, nascondendogli la verità sulla paternità di Odile, figlia legittima del suo ex Umberto Guarnieri.
Odile, intanto, si ritroverà alla guida della Galleria Milano Moda e dovrà fare i conti con il colpi bassi da parte di Marina Valli, la quale riuscirà a sconvolgerla con un gesto inaspettato (per ora top secret).
Adelaide bugiarda con Marcello: come inizia Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1
Adelaide si mostrerà intenzionata a viversi la sua storia d'amore con Marcello Barbieri alla luce del sole e non avrà più intenzione di camuffarla.
Eppure, malgrado l'importanza di questo rapporto, la contessa continuerà a mentire al suo compagno, tacendogli la verità sulla figlia Odile.
Marcello, infatti, verrà tenuto all'oscuro del fatto che Odile sia figlia legittima di Umberto Guarnieri che, nel frattempo, chiederà alla contessa di poter inserire la ragazza all'interno del suo testamento, per metterla al pari degli altri due figli.
Intanto Salvo ed Elvira si prepareranno a celebrare il battesimo del piccolo Andrea Maria, ma dovranno fare i conti con le interferenze da parte dei genitori della ragazza.
Odile sconvolta da Marina Valli nelle prime puntate di settembre
Le anticipazioni sull'inizio de Il Paradiso delle signore 10, inoltre, rivelano che Marina Valli si lascerà convincere da Marcello a partecipare come guest star della sfilata di abiti della nuova collezione del negozio milanese.
L'attrice scenderà in passerella e catalizzerà l'attenzione del pubblico, dopodiché si renderà protagonista di un gesto che finirà per sconvolgere Odile.
Di cosa si tratta? Al momento le trame non forniscono ulteriori dettagli in merito anche se, Odile, resterà interdetta dal comportamento dell'attrice.
Spazio poi al ritorno di Rosa Camilli: dopo essere stata per qualche mese dalla sua mamma a Bologna, la giornalista rimetterà piede a Milano con un libro da pubblicare.
Il feeling speciale nato tra Matteo Portelli e Marina Valli nella passata stagione della soap
Negli episodi della scorsa stagione, Marina Valli aveva subito messo gli occhi addosso a Matteo dopo il suo arrivo a Milano.
Tra i due era nato un feeling speciale, complice anche la scelta di Odile di mettere in secondo piano il suo rapporto con il contabile del Paradiso delle signore, per cercare di recuperare il rapporto con il suo ex Guido, arrivato in città per cercare di riconquistare la sua fiducia.