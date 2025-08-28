Stanno facendo molto discutere le parole che ha usato Mirko Brunetti per difendersi da chi l'ha accusato di aver avuto "pronta" una nuova fidanzata subito dopo la rottura con Perla Vatiero. L'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha scritto sui social che gli sarebbe piaciuto conoscere prima Silvia Ghio, ma che purtroppo il loro primo incontro risale solo allo scorso dicembre. Su X c'è chi ha attaccato duramente il ragazzo sostenendo che non avrebbe rispetto degli anni che ha vissuto in coppia con l'ex fidanzata.

La replica agli hater

Da tempo Mirko è legato ad una ragazza di nome Silvia, ma tra i fan del Grande Fratello c'è ancora chi lo critica sostenendo che si sarebbe consolato immediatamente dopo la rottura con Perla.

In questi giorni Brunetti ha voluto rispondere agli hater, in particolare a chi l'ha accusato di aver avuto "pronta" un'altra persona con la quale fidanzarsi dopo aver chiuso la lunga storia d'amore con Vatiero.

"Ma dopo un anno non vi siete ancora stufate di raccontare cavolate? Fate ridere a cercare il marcio dove non c'è", ha esordito l'imprenditore nello sfogo social che ha fatto arrabbiare molti utenti.

"Magari avessi conosciuto prima Silvia, ma l'anniversario è a dicembre. Andiamo avanti tutti", ha concluso Mirko su Instagram.

La rabbia degli utenti di X

Le parole di Mirko non sono piaciute alla maggior parte dei fan, in particolare a chi ha sempre fatto il tifo per il suo amore con Perla.

cmq è vero quando dicono che fanno più male le parole dei fatti perché adesso a parte gli scherzi immaginate come possa sentirsi perla ad aver letto “magari l’avessi conosciuta prima” dopo aver passato una vita co sto omuncolo, bo io sinceramente lo andrei a prendere a capelli — mari 🥀 (@mariannaaa_03) August 27, 2025

"Immaginate come può sentirsi Perla ad aver letto - magari avessi conosciuto prima Silvia - quando lei ha passato una vita con quest'omuncolo", "L'ennesima batosta per Perla", "Continua a provocarla", "Questa è la frase più cattiva che potesse tirare fuori", "Non l'ha costretto nessuno a tornare con Perla", "Che schifo", "Non prova neanche un briciolo di vergogna per quello che ha detto?", "Deve chiederle scusa pubblicamente", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi su X a favore di Perla e contro Mirko.

La nuova amicizia tra Perla e Greta

Per ora Perla non ha ancora risposto alla frecciatina dell'ex Mirko, anzi si sta godendo gli ultimi scampoli d'estate in compagnia di un'amica molto chiacchierata.

Da qualche mese a questa parte, infatti, l'ex vincitrice del Grande Fratello ha stretto un bellissimo rapporto con Greta, ovvero con la tentatrice che Brunetti ha frequentato dopo la loro prima rottura.

Le ragazze si sono riscoperte complici e in sintonia, anche per questo hanno scelto di condividere vacanze e serate lontano da tutto e da tutti.

Quest'amicizia sta piacendo tanto ai fan di entrambe le influencer, anzi c'è chi si augura che possa durare molto di più delle relazioni che le due hanno avuto con Mirko.