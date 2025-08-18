Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit annunciano un colpo di scena. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Ender e Alihan si sposeranno, sconvolgendo tutte le persone a loro vicine. Il tutto verrà svelato durante una festa nella quale Zeynep crederà di convolare a nozze a breve con Alihan. Ender, intanto, arriverà vestita da sposa facendo un’inaspettata confessione: lei e Alihan si sono sposati.

Zeynep scopre che Ender e Alihan si sono sposati

La relazione fra Alihan e Zeynep subirà una terribile battuta d’arresto. Proprio quando la sorella di Yildiz sarà ormai certa che il suo futuro è accanto al suo fidanzato, con il quale ha avuto diversi tira e molla, un segreto verrà improvvisamente a galla e ribalterà le carte in tavola.

Durante una festa, infatti, Zeynep sarà felice di accettare la proposta di matrimonio di Alihan, ma Ender distruggerà in un attimo tutti i suoi sogni, presentandosi vestita da sposa e rivelando che lei e Alihan sono convolati a nozze.

Ender si presenta vestita da sposa e sfoggia l'anello

Nel frattempo, sarà ben presto chiara la reazione dei presenti alla scoperta che Ender e Alihan sono diventati marito e moglie. Il tutto verrà reso evidente dalla spietata Ender, che si presenterà vestita da sposa e sfoggerà l’anello proprio di fronte a Zeynep. Non tarderanno ad arrivare le reazioni delle persone vicine agli sposi.

La prima sarà la giovane Yilmaz, che rimarrà delusa per l’ennesima volta dal suo fidanzato.

Ci saranno poi Yildiz, Zerrin, sorella di Alihan, e la nipote dell’imprenditore, Lila. Anche per Halit sarà difficile accettare che la sua ex moglie si sia rifatta una vita, inaspettatamente insieme ad Alihan.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Yildiz ha truffato Halit

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Yildiz ha chiesto a suo marito dei contanti da dare alla sua amica, che ha iniziato a ricattarla. Halit non ha acconsentito alla richiesta di sua moglie, mettendole però a disposizione la sua carta di credito. In questo modo, Yildiz non ha avuto il denaro necessario per soddisfare le richieste della ricattatrice e ha quindi dovuto escogitare un modo per procurarsi i soldi.

La ragazza ha stretto quindi un accordo con una commessa di un lussuoso negozio, emettendo scontrini falsi. Halit ha iniziato ad accorgersi di ingenti ammanchi sul suo conto corrente.

Nel frattempo, Alihan ha fissato un appuntamento romantico con Zeynep, ma non ha potuto presentarsi a causa di sua nipote. Lila, infatti, è stata sequestrata da un ragazzo conosciuto da pochi giorni e, non sapendo come liberarsi, ha telefonato a suo zio proprio mentre quest’ultimo si stava recando da Zeynep.