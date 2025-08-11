Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Forbidden Fruit previste su Canale 5 rivelano che Halit comincerà ad avere dei dubbi sulla gravidanza di Yildiz, al punto da decidere di farle eseguire un nuovo test di gravidanza per avere la prova certa.

La donna verrà bloccata a letto da alcuni infermieri che arriveranno a sua insaputa all'interno dell'appartamento per eseguire un prelievo di sangue e si ritroverà a vivere dei momenti di grande paura.

Halit dubita sulla gravidanza di Yildiz: anticipazioni turche Forbidden Fruit

Dopo la notizia della gravidanza inaspettata di Yildiz, Ender comincerà ad avere dei dubbi sulla donna, al punto da decidere di indagare per scoprire la verità su quanto sta succedendo.

Sarà proprio Ender a decidere di chiedere aiuto a Caner, grazie al quale riuscirà a entrare in possesso della cartella clinica della donna, scoprendo che in realtà sta soltanto ingannando tutti, perché non c'è nessuna gravidanza in corso.

Dopo questa clamorosa scoperta, Ender correrà subito da Halit per metterlo al corrente della notizia, finendo per spiazzarlo.

Halit, però, non crederà al fatto che Yildiz lo stia ingannando in questo modo: Ender, quindi, gli consiglierà di far sottoporre la donna a un nuovo test di gravidanza.

Yildiz bloccata sul letto per un prelievo di sangue

Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che, ossessionato dai dubbi, Halit deciderà di procedere con un nuovo test di gravidanza e così farà arrivare a casa degli infermieri che all'insaputa di Yildiz, la bloccheranno a letto per poter eseguire il prelievo di sangue.

La donna resterà a dir poco scossa e non riuscirà a capire cosa sta succedendo ma, suo marito, le imporrà di stare zitta rivelandole di voler eseguire un nuovo test di gravidanza per avere la prova certa del fatto che sia in dolce attesa di un bambino e che non lo stia prendendo in giro per evitare di arrivare alla fine del loro matrimonio.

Mediaset gongola per il successo della prima stagione di Forbidden Fruit

In attesa di questi nuovi episodi di Forbidden Fruit che andranno in onda prossimamente in prima visione assoluta in Italia, Mediaset festeggia gli ottimi ascolti registrati dalla prima stagione della soap opera nella fascia pomeridiana estiva.

La media auditel si aggira sulla soglia di 1,8 milioni di spettatori complessivi, con punte di share che hanno toccato il 23% in daytime.

Numeri positivi che hanno sempre permesso alla serie turca di vincere la gara del pomeriggio contro le fiction in replica trasmesse su Rai 1, seguite da una media di circa 800 mila spettatori al giorno pari a uno share che non arriva a superare la soglia del 10%.