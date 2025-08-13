Cambio di palinsesto per Forbidden Fruit a partire da settembre. La soap subirà una sostanziale riduzione di durata in daytime per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne.

I nuovi episodi, attualmente tratti dalla seconda stagione, saranno trasmessi per circa 30 minuti al giorno. A seguire, andrà in onda il consueto talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, pronto a occupare nuovamente lo slot orario delle 14:45.

Cambio di palinsesto per Forbidden Fruit: cosa succede a settembre con il ritorno di Uomini e donne

L’appuntamento con Forbidden Fruit entra sempre più nel vivo.

Tuttavia, a partire da lunedì 22 settembre, la programmazione di Canale 5 subirà delle modifiche dovute al ritorno di Uomini e donne.

Il talk show di Maria De Filippi tornerà a essere titolare dello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:05, togliendo spazio alle serie turche che questa estate hanno spopolato nel daytime pomeridiano, riuscendo a garantire una media superiore al 22% di share. Questo cambio, inevitabilmente, modificherà gli equilibri del palinsesto, con Forbidden Fruit che dovrà comprimere le proprie trame in episodi più brevi e dal ritmo più serrato.

Le puntate di Forbidden Fruit vengono ridotte da settembre

A subire le conseguenze sarà anche la messa in onda di Forbidden Fruit che, tutti i giorni, riesce ad appassionare una media di circa 1,9 milioni di spettatori con la puntata di un’ora, trasmessa dalle 14:15 alle 15:15.

Dal 22 settembre, però, la durata della serie turca verrà ridotta, visto che gli episodi passeranno da un’ora a trenta minuti. Il nuovo orario di messa in onda è dalle 14:15 alle 14:45, subito dopo Beautiful e prima di Uomini e donne.

Situazione analoga anche per La forza di una donna che, con il ritorno di Pomeriggio 5 dalle 17 alle 18:40, non sarà più in onda con la puntata extra large e sarà notevolmente ridotta.

Halit scopre che Yildiz è in dolce attesa nei prossimi episodi

Intanto, le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Halit scoprirà che Yildiz è incinta.

Una scoperta sorprendente per l’uomo che, negli episodi a seguire, comincerà ad avere dei dubbi sulla moglie, sospettando che lo stia prendendo in giro con la notizia della gravidanza.

Di qui la sua decisione di farla sottoporre a un nuovo test di gravidanza, grazie al quale scoprirà che Yildiz è realmente in attesa di un bambino, confermando così la notizia.