Cambio di programmazione per Rai Fiction a partire da settembre con una serie di variazioni che riguarderanno la prima serata.
L'appuntamento con la terza stagione di Cuori, con protagonista Pilar Fogliati, non sarà più in onda da metà settembre ma slitterà ufficialmente al 2026.
Di domenica sera, invece, spazio al debutto della fiction Balene, mentre di lunedì arriverà Noi del Rione Sanità.
Slitta il ritorno di Cuori 3: cambio programmazione Rai Fiction settembre
La Rai ha già attuato le prime modifiche alla programmazione delle fiction previste per la nuova stagione autunnale su Rai 1.
Di domenica sera, dal 21 settembre, non ci saranno più le nuove puntate di Cuori 3, la serie medical ambientata a Torino con protagonista Pilar Fogliati.
I vertici della tv di Stato hanno preferito rimandare il debutto della terza stagione all'inverno 2026, anticipando invece la messa in onda di Balene, un nuovo titolo destinato a conquistare il gradimento del pubblico.
La fiction segnerà il ritorno in video di Veronica Pivetti, dopo il grande successo di Provaci ancora prof. La messa in onda è in programma di domenica sera, dal 21 settembre, per quattro settimane.
Arriva Noi del Rione Sanità in prima visione assoluta nella programmazione Rai di settembre
Balene dovrà sfidare le nuove puntate de La notte nel cuore, la serie televisiva turca di Canale 5 confermata nella prima serata domenicale per tutta la stagione autunnale.
Il cambio di programmazione riguarderà anche il debutto di Noi del Rione Sanità, una nuova serie ambientata a Napoli che vede protagonista Carmine Recano, volto noto al pubblico delle fiction Rai per la sua partecipazione a Mare Fuori.
La prima stagione andrà in onda da lunedì 22 settembre per tre prime serate su Rai 1 e sfiderà la nuova edizione di Io Canto, trasmesso su Canale 5.
In daytime, invece, confermato l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10: la soap opera ritornerà in video da lunedì 8 settembre e terrà compagnia al pubblico fino a maggio 2026, nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17.
Adelaide e Marta al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 10
Le riprese dei nuovi 160 episodi de Il Paradiso delle signore procedono a ritmo spedito e, anche quest'anno, ci saranno un bel po' di colpi di scena nelle trame.
La contessa Adelaide, ad esempio, dovrà svelare a sua figlia Odile tutta la verità sul padre biologico, Umberto Guarnieri.
Marta Guarnieri sarà alle prese con uno scandalo familiare che la metterà a durissima prova.