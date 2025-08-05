Cambio programmazione per Forbidden Fruit nel palinsesto Mediaset del prossimo mese di settembre. Le novità riguarderanno la durata complessiva degli episodi della soap che saranno trasmessi nel daytime pomeridiano, dato che si assisterà a una riduzione complessiva della durata.

L'appuntamento con la soap verrà tagliato e, tutte le nuove puntate, avranno una durata di soli 30 minuti nel daytime pomeridiano.

La soap, inoltre, non verrà spostata anche nel fine settimana come è accaduto in precedenza con Tradimento ed Endless Love.

Come cambia la programmazione di Forbidden Fruit da settembre

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 è destinato a subire delle nuove variazioni a partire da settembre, quando torneranno i classici appuntamenti del daytime con Uomini e donne, Amici e Grande Fratello.

A subire delle riduzioni saranno gli appuntamenti con le soap che, tutti i giorni, tengono compagnia a numerosi telespettatori.

È questo il caso di Forbidden Fruit, la nuova serie turca che ha debuttato questa estate in daytime, riscuotendo fin dal primo momento un buon successo dal punto di vista Auditel.

Le nuove puntate, infatti, non andranno più in onda per un'ora al giorno in prima visione assoluta bensì verranno tagliate a 30 minuti circa.

Le nuove puntate della soap turca saranno ridotte a 30 minuti nel daytime di settembre

Gli appassionati della soap potranno seguire i nuovi episodi nello slot orario che va dalle 14:15 alle 14:45 circa, prima dell'inizio di Uomini e donne.

Per il weekend, invece, stando a quanto si apprende non è prevista la messa in onda della soap incentrata sulle vicende di Yildiz e Halit: a trainare Verissimo, nel fine settimana, potrebbe essere La forza di una donna ma non si esclude che si possa puntare anche su Io sono Farah, le altre due serie turche rivelazione di questa estate, in grado di toccare il 25% di share.

Halit viene smascherato per la sua infedeltà nei prossimi episodi della soap

Intanto, le anticipazioni della seconda stagione di Forbidden Fruit rivelano che Halit si ritroverà messo alle strette per la sua infedeltà.

L'uomo tornerà ad avere dei rapporti intimi frequenti con la sua ex Ender, geloso del fatto che la donna possa avere delle nuove relazioni con altri uomini.

Ender, però, deciderà di incastrarlo e dopo aver scattato un selfie e a letto con Halit, lo farà recapitare alla moglie Yildiz, mettendola al corrente dell'infedeltà. La reazione di Yildiz sarà durissima: durante un acceso scontro con Halit, la donna finirà per essere colta da un malore e verrà portata d'urgenza in ospedale per tutti gli accertamenti medici.