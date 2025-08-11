Le nuove puntate della seconda stagione di Forbidden Fruit che andranno in onda nel corso dell'autunno su Canale 5 rivelano che Yildiz si ritroverà a fare i conti con una drammatica notizia legata alla sua gravidanza.

Dopo aver finto di essere in dolce attesa di un bebè, la compagna di Halit scoprirà di essere realmente incinta ma la fortuna non sarà dalla sua parte.

Durante un controllo di routine, i medici la metteranno al corrente della drammatica notizia che finirà per gettarla in un vortice di disperazione assoluta.

Yildiz affronta la gravidanza: anticipazioni Forbidden Fruit autunno

Yildiz per evitare di arrivare alla rottura definitiva con Halit metterà in scena una finta gravidanza, con la quale spererà che suo marito possa non lasciarla.

Il colpo di scena ci sarà quando Ender riuscirà a entrare in possesso della cartella clinica della donna e scoprirà che sta fingendo di essere in dolce attesa.

Ender correrà subito da Halit per metterlo al corrente e, pur di togliersi ogni dubbio, il ricco imprenditore deciderà di far sottoporre con la forza Yildiz a un prelievo del sangue, così da poter realizzare un nuovo test di gravidanza.

Il risultato finale sarà inaspettato: i medici evidenzieranno che la donna è realmente in dolce attesa del suo primo figlio.

Yildiz scopre di aver perso il suo bambino nelle puntate autunnali

Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che Yildiz potrà tirare un sospiro di sollievo: la fortuna è stata dalla sua parte e, adesso, anche suo marito non ha più alcun dubbio sulla gravidanza.

Eppure, nelle settimane a seguire ci sarà l'ennesima brutta notizia da affrontare: la donna si sottoporrà ad alcuni controlli di routine, quando apprenderà dai medici di aver perso il bambino che porta in grembo.

Un vero e proprio trauma per Yildiz che, successivamente, verrà accompagnata da sua madre in ospedale per eseguire il raschiamento ma preferirà non dire nulla a suo marito Halit, tenendolo così all'oscuro della verità sull'aborto spontaneo.

Come cambia la programmazione di Forbidden Fruit in autunno

In attesa di questi episodi della seconda stagione, a partire da settembre sono previste delle nuove variazioni di palinsesto per Forbidden Fruit nel daytime di Canale 5.

Le puntate saranno ridotte e non avranno più una durata complessiva di un'ora nel daytime feriale: la messa in onda, infatti, sarà prevista dalle 14:15 alle 14:45 circa, subito dopo Beautiful e prima dell'inizio di Uomini e donne.

Al momento non sono previsti raddoppi al sabato pomeriggio, dove invece potrebbe trovare spazio l'appuntamento con l'altra soap turca Io sono Farah con Demet Ozdemir.