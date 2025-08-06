Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Ender si presenterà da Halit con una rivelazione che potrebbe cambiare ogni cosa: “Yildiz non è incinta, ti sta ingannando”. Ha con sé le analisi mediche della ragazza, che intende mostrare a Halit per chiarire la verità. Halit, però, reagirà con diffidenza e pretenderà una conferma oggettiva.

Ender chiede ad Aysel di intervenire contro Yildiz

Ender scoprirà da Halit che Yildiz non è incinta e vorrà trovare un modo per non far mai nascere quel bambino. Si affiderà alla complicità di Aysel, la domestica di Villa Argun, alla quale chiederà di aiutarla a far abortire Yildiz.

Le consegnerà una boccetta contenente delle pastiglie: ne dovrà mettere tre in una bevanda che Yildiz dovrà bere.

Aysel si pente e decide di fermare tutto

Inizialmente, Aysel sarà titubante, ma alla fine accetterà di darle una mano. Rientrerà a casa e preparerà una spremuta d’arancia, in cui farà sciogliere tre pastiglie prima di servirla a Yildiz. La ragazza sarà in procinto di berla, ma Aysel si pentirà di quanto sta facendo, così rovescerà il bicchiere a terra per impedire a Yildiz di bere.

Ender interroga Aysel sull’esito del piano

Nel frattempo, arriveranno imperterrite le telefonate di Ender, che chiederà ad Aysel se ha somministrato le pastiglie a Yildiz e, soprattutto, se hanno fatto effetto.

Aysel non avrà il coraggio di dirle la verità e spiegherà che, nonostante Yildiz abbia ingerito le pastiglie, non è accaduto nulla.

Caner sospetta che Yildiz stia mentendo

Questa mossa di Aysel servirà a far sorgere un dubbio a Caner, che in quel momento si troverà con Ender: e se Yildiz avesse finto di essere incinta?

Caner ed Ender vorranno togliersi il dubbio e andranno dal dottor Yusuf: è stato lui a dare la diagnosi di gravidanza della ragazza. Tuttavia, non potranno semplicemente chiederglielo, così metteranno su un piano: Ender fingerà di stare male e, mentre verrà visitata, Caner cercherà la cartella clinica di Yildiz. Una volta trovata, i due scopriranno che la ragazza non è affatto incinta.

Ender affronta Halit con le prove alla mano

Il giorno seguente, con quelle analisi, Ender andrà nell'ufficio di Halit per mostrargliele. "Di che cosa si tratta? Non capisco", dirà Halit dubbioso e la risposta di Ender arriverà prontamente: "Queste sono le analisi di tua moglie, che dimostrano che non è affatto incinta: ti sta ingannando". Halit la guarderà un po' titubante: "Come posso sapere che stai dicendo la verità? Magari queste analisi sono false e le hai fatte redigere tu". Ender, però, sarà sicura di quello che sta dicendo: "Se non mi credi, prendi Yildiz e portala oggi stesso in ospedale a fare un test di gravidanza: vediamo chi ha ragione".