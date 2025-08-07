Negli ultimi anni le serie turche hanno conquistato il pubblico televisivo italiano, superando progressivamente la popolarità delle telenovelas sudamericane. Il successo è confermato dai dati Auditel e dai milioni di visualizzazioni sulle principali piattaforme streaming, Mediaset Infinity e Netflix.

Il boom delle soap opera turche

Nel palinsesto di Canale 5, le serie TV turche occupano ormai stabilmente la fascia pomeridiana: Forbidden Fruit (Yasak Elma) e Io Sono Farah, ad esempio, registrano regolarmente ascolti compresi tra il 19% e il 21% di share, con una media di 1,6-1,8 milioni di telespettatori a puntata.

Anche su Mediaset Infinity, il servizio in streaming dell’azienda, queste soap ottengono numeri rilevanti: secondo dati interni, superano complessivamente i 3 milioni di visualizzazioni settimanali.

Forbidden Fruit è un dramma ambientato nell’élite di Istanbul, incentrato sulle sorelle Yıldız e Zeynep, alle prese con dinamiche di potere e amori complicati. Io Sono Farah, interpretata da Demet Özdemir, racconta la difficile vita di una madre clandestina, che cerca di proteggere e sostenere il figlio malato. La Forza di una Donna offre invece un ritratto realistico e drammatico della resilienza femminile in condizioni socioeconomiche complicate.

Oltre ai titoli attualmente in onda, Mediaset Infinity propone anche Endless Love, che ha superato le 50 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma, e Terra Amara, che continua a essere tra le più cercate anche dopo la conclusione della quarta stagione.

Love is in the Air, grazie anche alla popolarità dei protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin, ha mantenuto una media di oltre 2 milioni di visualizzazioni settimanali nei momenti clou della stagione.

Le serie TV su Netflix

Anche Netflix presenta in catalogo delle serie TV turche: Kubra, thriller con elementi mistici e tecnologici, è tra i titoli più visti del mese, con un picco di oltre 1,2 milioni di visualizzazioni nella prima settimana di agosto. Tra le più apprezzate si confermano anche Love 101, teen drama ambientato negli anni '90, e Il Sarto, centrato sulle vicende del protagonista Peyami e un mistero familiare. Quest’ultimo ha raggiunto la Top 10 italiana per tre settimane consecutive.

Completano la lista produzioni come Ambizione, che affronta i contrasti tra generazioni, e The Protector, serie fantasy d’azione con Çağatay Ulusoy, già volto noto in altre produzioni di successo. Che dire, il pubblico televisivo italiano adora le commedie/tragedie turche, che mantengono ascolti record e alta fidelizzazione del pubblico.

